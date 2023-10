Alfredo Casero apuntó contra Juntos por el Cambio y advirtió a Javier Milei: “No nos vayas a hacer una cagada”

Algo molesto, el actor Alfredo Casero se descargó en sus redes sociales tras la derrota de Juntos por el Cambio en las pasadas elecciones generales 2023. El comediante apuntó contra la poca participación que hubo por parte de la población.

Sin dudarlo, el actor argentino hizo un video a modo de descargo luego de que Patricia Bullrich y Luis Petri hagan público su apoyo al candidato Javier Milei de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre en donde la presidencia se disputaría entre el candidato libertario y el candidato por el oficialismo, Sergio Massa.

Como si le faltara un condimento más al caldeado ambiente electoral, Casero se refirió a la última decisión que hizo pública la coalición de Juntos por el Cambio. “La traición a la patria la van a hacer ustedes”, sostuvo quien solía interpretar a Batman por las calles de Buenos Aires, en su programa “Cha cha cha”.

Luego de que diversos sectores de la coalición no se pronunciaran a favor de ningún candidato, Alfredo Casero se mostró furioso por los resultados de las elecciones y lanzó frases como: “Milei no nos vayas a cagar con arreglos con Massa” y “señora si no está bien córrase”.

Entre gritos, el actor también apuntó a Patricia Bullrich: “Señora, pásese a nafta o ponga adelante a María Eugenia Talarico. Y si no está bien, córrase usted, señora. Córrase. Pero pónganse pilas porque nos van a llevar puestos”.

CASERO SOBRE EL BALOTAJE

El actor tampoco dejó de lado al líder libertario. ”Milei, no nos vayas a cagar con arreglos con Massa”, había dicho, a lo que agregó: “Con todo el cariño que te tengo, no nos vayas a hacer una cagada”.

Patricia Bullrich apoyará a Javier Milei en el balotaje presidencial (Foto: Clarín)

Como si fuera poco, Casero directamente insultó por la baja participación: “Yo pongo todo, me rompo el ojete haciendo todo pura y exclusivamente por el amor que le tengo a este país, y ustedes no fueron a votar... Ustedes son los que tienen que solucionar esto, porque los que les dimos la posibilidad fuimos nosotros en 2019 y nos recontra cagaron, hijos de puta, sépanlo”.

Como conclusión, el actor cerró el video con más advertencias: “Cáguense de risa, pero no vayan a subestimar la cantidad de gente que me sigue, porque yo no los quiero atrás mío, yo estoy al lado de la gente. Y los vamos a pasar por encima, no nos caguen a nosotros, ¿entendieron?”.

