Alfredo Casero, durísimo contra El Dipy: “Te hiciste famoso por pegarle a tu mujer”

Luego de su ataque de furia en LN+, ahora Alfredo Casero disparó contra el Dipy por sus dichos, justamente, en el programa de Luis Majul. El cantante pidió que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”. El humorista le comentó: “Te están usando” y “te hiciste conocido por pegarle a tu señora”.

El Dipy estuvo de invitado en el programa de Luis Majul, en LN+ y pidió que “aten a uno del Gobierno en Plaza de Mayo para que se termine el quilombo”.

El Dipy estuvo de invitado el martes en LN+

A través de un vivo en sus redes, Alfredo Casero se refirió a este comentario del cantante: “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot... a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantés las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”.

Casero había sido noticia la última semana por su ataque de furia en el programa de Majul. En el vivo en Instagram, continúo hablando contra el Dipy. “Lo que pasa es que te mandan, seguro alguno de Juntos por el Cambio, y te mandan para ponerle un nivel de locura a lo que yo digo para que quede en la nada”, expresó.

Alfredo Casero y su ataque de ira en LN+

Luego apuntó contra la vida privada del cantante. “Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. Nunca me ofrecieron una radio, y a vos te la ofrecieron enseguida. No te metas conmigo, metete en tu guerra”, dijo.

La respuesta de El Dipy a Alfredo Casero

El Dipy no se quedó callado y le contestó al humorista en su ciclo radial en Radio Rivadavia AM630. “Todavía no se por qué me atacó Casero, en ningún momento lo nombre. Hasta se metió con la madre de mi hijo, esa si no se la voy a perdonar”, comenzó diciendo el cantante.

Luego contó qué le dijo a Alfredo por Whatsapp. “Le conteste a Alfredo. A mi no me manda nadie, no soy como vos. Pero te recuerdo que mientras vos le tirabas la goma a Juntos por el Cambio, después los odiaste. También se la mamaste a Milei, después lo defenestraste. Ponete de acuerdo, yo siempre dije lo mismo desde el primer día que empecé a hablar, nunca cambié mi discurso”, agregó.

Para cerrar con su descargo, dijo en modo de chicana: “Me extraña que un tipo que quiero que esto cambie se tire contra otro que quiere lo mismo. ¿Qué pasa Alfredo, estas sin show?”.