Alfombra roja y limusina: así llegó Vitto, el hijo de Belén Francese, a su cumpleaños de 1 año

Vitto, el hijo de Belén Francese, cumplió un año y la actriz organizó una megafiesta en la que no faltó nada. Y desde el comienzo todo fue glamour, el pequeño llegó a su cumpleaños en limusina junto a sus padres y sus hermanas, y lo esperaba una alfombra roja para ingresar al salón.

La exvedette mostró cada detalle del cumpleaños de su hijo a través de las redes, ya que todo fue por canje como acostumbra Francese. Desde hacía varias semanas que Belén venía anticipando a las marcas y emprendimientos que se aproximaba el primer año de Vitto, por lo que con tiempo fue cerrando con cada uno.

Desde la llegada de la familia hasta el final, todo estuvo planificado. Vitto se trasladó hasta un salón de Puerto Madero, Buenos Aires, en limusina junto a su papá, el mendocino Fabián Lencinas y sus dos hermanas mayores, también mendocinas.

“Así llegaba mi vittini a su festejo de 1 año será mucho Ja, nunca es mucho en esta familia. Mucho todo y mucho amor y abundancia para todos siempre”, escribió la artista al pie de las fotos de ella y su familia en las que se los ve felices llegando a la fiesta.

En la limusina viajaron los cinco súper felices y ansiosos por llegar al cumpleaños donde los esperaba el resto de la familia y amigos. Una vez en el lugar, descendieron del vehículo y pasaron por una alfombra roja, como verdaderas celebridades.

El primer año de Vitto, el Belén Francese y Fabián Lencinas.

El primer año del hijo de Belén Francese fue una verdadera fiesta

Belén Francese organizó la fiesta en Madero Tango, donde asistieron familiares de los papás de Vitto, amigos y famosos. La selva fue la temática elegida y en la decoración predominaron los tonos marrones, verdes y dorados.

La ausente fue Moria Casán, la madrina del pequeño, quien no pudo estar en el festejo porque está de viaje. Belén contó que la eligió para que cumpla un rol tan importante en la vida de su hijo porque estuvo presente durante todo su embarazo.

“La verdad es que me mostró un costado suyo que yo desconocía. Es una madrina muy presente, siempre está pendiente de los detalles... yo había visto el trato que tenía con sus nietos y me encantaba en ese rol pero con Vitto me sorprendió aún más”, contó Belén días atrás en Socios del espectáculo.

Y, si bien no estuvo en la fiesta, el mismo día del cumpleaños la vedette fue a ver al pequeño, ya que está presente en cada momento especial de Vitto.

Belén Francese y Fabián Lencinas bautizaron a Vitto y Moria Casán fue la madrina.