Alerta en los supermercados: prohíben un producto cotidiano por riesgos graves a la salud y el ambiente

La prohibición de las bolsas de plástico avanza en el mundo. Descubrí por qué este cambio en los supermercados es urgente.

Por Cristian Reta

En diversas partes del mundo, las autoridades están implementando una prohibición total sobre un producto clásico de los supermercados: las bolsas de plástico. Esta medida, que busca transformar nuestros hábitos de compra, no es nueva, pero ha cobrado una urgencia sin precedentes en 2025.

Desde que Bangladesh dio el primer paso en 2002 para evitar inundaciones causadas por bloqueos en los desagües, la tendencia se ha expandido globalmente. Solo en Estados Unidos, investigaciones recientes resaltadas por el Foro Económico Mundial indican que estas prohibiciones han logrado reducir el uso de bolsas en unos 6.000 millones de unidades anuales.

Un peligro invisible para tu salud y el planeta

Más allá de la suciedad en las calles, el problema real es mucho más profundo y peligroso. Judith Enck, fundadora de Beyond Plastic y exfuncionaria de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos advierte que cada pedazo de plástico fabricado en la historia todavía permanece en el planeta. Estos productos tardan siglos en degradarse y, en el proceso, liberan microplásticos que terminan en el agua, los océanos y, finalmente, en nuestro cuerpo.

Lo más alarmante es el impacto directo en los seres humanos. Desde su identificación en 2004, los microplásticos han sido vinculados por investigadores con riesgos graves para la salud, incluyendo ataques cardíacos y ciertos tipos de cáncer. No se trata solo de salvar a la fauna marina de quedar atrapada, sino de protegernos a nosotros mismos.

La reacción de los clientes: resistencia al cambio y alternativas a las bolsas de plástico

Como es de esperar, la medida genera reacciones divididas entre los compradores. Mientras algunos usuarios todavía prefieren la comodidad del plástico y critican la fragilidad de las alternativas de papel, otros ya han adoptado las bolsas reutilizables con éxito. "Después de la inconveniencia, nos acostumbraremos", aseguran quienes apoyan la norma, entendiendo que el plástico de un solo uso es un lujo que la salud pública ya no puede permitirse. Ante este nuevo escenario, el desafío es adaptarse para vivir en un mundo más limpio y seguro.

