Alerta en los supermercados: prohíben un producto cotidiano por riesgos graves a la salud y el ambiente

Las bolsas de plástico no van más: descubrí porque cada vez se prohibe cada vez más este producto que daña a la salud y al planeta.

En diversas partes del mundo, las autoridades están implementando una prohibición total sobre un producto clásico de los supermercados: las bolsas de plástico. Esta medida, que busca transformar nuestros hábitos de compra, no es nueva, pero ha cobrado una urgencia sin precedentes en 2025.

Desde que Bangladesh dio el primer paso en 2002 para evitar inundaciones causadas por bloqueos en los desagües, la tendencia se ha expandido globalmente. Solo en Estados Unidos, investigaciones recientes resaltadas por el Foro Económico Mundial indican que estas prohibiciones han logrado reducir el uso de bolsas en unos 6.000 millones de unidades anuales.

image Un peligro invisible para tu salud y el planeta Más allá de la suciedad en las calles, el problema real es mucho más profundo y peligroso. Judith Enck, fundadora de Beyond Plastic y exfuncionaria de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos advierte que cada pedazo de plástico fabricado en la historia todavía permanece en el planeta. Estos productos tardan siglos en degradarse y, en el proceso, liberan microplásticos que terminan en el agua, los océanos y, finalmente, en nuestro cuerpo.

Lo más alarmante es el impacto directo en los seres humanos. Desde su identificación en 2004, los microplásticos han sido vinculados por investigadores con riesgos graves para la salud, incluyendo ataques cardíacos y ciertos tipos de cáncer. No se trata solo de salvar a la fauna marina de quedar atrapada, sino de protegernos a nosotros mismos.