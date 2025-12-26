26 de diciembre de 2025 - 18:55

Las ventas en supermercados registraron un aumento del 1,6% en octubre respecto del mes anterior

Así lo informó el Indec. Además, el aumento interanual es del 2,7%. Sin embargo, los mayoristas cayeron un 9,3%.

Indec difunde hoy la inflación de noviembre

Indec difunde hoy la inflación de noviembre

Las ventas de supermercados registraron un marcador positivo en octubre, con un crecimiento de 1,6% respecto del mes anterior, de acuerdo con un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En octubre, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 2,7% respecto a igual mes de 2024. Asimismo, el acumulado enero-octubre de 2025 presenta una variación positiva de 2,7% respecto a igual período de 2024.

El relevamiento del Indec arrojó que en octubre el índice tuvo un incremento de 1,6% respecto al mes anterior, luego de seis meses de caída intermensual.

Por otra parte, en autoservicios mayoristas el índice de ventas totales a precios constantes registró una disminución de 9,3% en octubre respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-octubre de 2025 registró una caída de 7,6% respecto a igual período de 2024.

A pesar del aumento en los supermercados, los autoservicios mayoristas vieron una disminución del 9,3% interanual en octubre, reflejando una caída en este sector.

Pese a la caída interanual, las ventas en autoservicios tuvieron un incremento de 4,2% respecto al mes anterior, informó el organismo.

