Aleje las moscas de las frutas en el comedor de casa con simples trampas caseras

Las mosquitas (Drosophila melanogaster) que rondan el frutero generan la sensación de que la casa pierde orden y acumula suciedad a pesar de mantener la cocina limpia. En pleno verano, el aumento de temperatura acelera la maduración de las frutas y algo tan lógico puede convertirse en un imán para estos diminutos insectos. Algunos métodos pueden modificar la situación.

Cuando el frutero comienza a atraer a estos insectos, cada gesto dentro de la cocina puede influir en su aparición. La buena noticia es que no se necesitan ingredientes que afecten a las frutas para revertir el problema. Una serie de pasos sencillos logra que el ambiente se renueve y que esos insectos queden atrapados antes de avanzar por la casa.

Las mosquitas de la fruta se sienten atraídas por frutas muy maduras y superficies donde quedan restos de azúcar.

Cada acción apunta a reducir los elementos que atraen a estos insectos y a proteger las frutas en todo el verano.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) explica que estos insectos se multiplican en ambientes cálidos y húmedos donde encuentran pequeños residuos y jugos que favorecen su reproducción.

Es por eso que existen varias ideas de trampas que funcionan de manera sencilla y que no necesitan de experiencia ni elementos complicados.

Una de las más útiles es mezclar vinagre y un poco de jabón para crear un líquido capaz de atraerlas y hacer que queden atrapadas dentro del recipiente. Esta idea demuestra efectividad en estos espacios porque imita el aroma que las mosquitas perciben en la fruta en descomposición.

Otra alternativa intenta cubrir la boca de un frasco con un film plástico perforado que permite que los insectos ingresen pero les impide salir.

También es importante revisar con frecuencia el estado de la fruta para identificar piezas muy maduras que podrían convertirse en un foco.

Al dejar estos elementos en buen estado reduce los puntos de entrada y permite que el frutero vuelva a tener un aspecto fresco y ordenado.

Existen hábitos que cortan la visita y evitan que regresen

Además de las trampas existen hábitos que reducen el avance de estos insectos y que marcan la diferencia en los días de calor.

Algo simple como mantener la mesada libre de restos de jugo o gotas de fruta evita que las mosquitas encuentren alimento. Cualquier superficie con restos dulces puede atraerlas incluso si el ambiente parece limpio.

Algo simple como mantener la mesada libre de restos de jugo o gotas de fruta evita que las mosquitas encuentren alimento. Cualquier superficie con restos dulces puede atraerlas incluso si el ambiente parece limpio. Por ese motivo conviene repasar la zona donde se apoya el frutero y secar posibles filtraciones que provienen de frutas que comienzan a ablandarse.

También ayuda guardar aquellas piezas que ya están maduras en la heladera porque el frío provoca una lentitud en la actividad.

Otro hábito útil es limpiar los desagües porque allí pueden acumularse residuos que generan olor dulce y funcionan como refugio. En verano el movimiento de aire dentro de la cocina adquiere importancia y abrir ventanas con mallas permite que ingrese ventilación sin que entren más insectos.

Estas pequeñas acciones repetidas durante la semana evitan que las mosquitas establezcan un ciclo dentro de casa. La combinación de trampas efectivas y hábitos constantes produce un cambio visible en pocos días.