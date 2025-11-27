27 de noviembre de 2025 - 09:01

El truco que usaban los ferreteros de antes para afilar cuchillos sin piedra ni afilador

Los ferreteros de antes usaban trucos caseros para afilar cuchillos sin herramientas, una idea económica que vuelve a ser tendencia por su efectividad.

Antiguos ferreteros enseñan trucos caseros para afilar cuchillos de forma económica.

Por Ignacio Alvarado

En tiempos donde no abundaban herramientas modernas, los viejos ferreteros tenían un secreto muy efectivo: un truco casero para afilar cuchillos sin piedra ni afilador, una idea económica que vuelve a ganar popularidad por su simpleza y resultados sorprendentes. Este método, transmitido de generación en generación, demuestra que no siempre se necesita equipamiento costoso para lograr un filo perfecto.

El truco consistía —y aún consiste— en utilizar el borde sin esmaltar de una taza o plato de cerámica. Ese borde, conocido como “bisela cerámica”, tiene la rugosidad justa para actuar como piedra de afilar casera. Los ferreteros lo usaban porque la cerámica era accesible, resistente y estaba presente en cualquier casa. Y lo mejor: funcionaba de forma segura para recuperar el filo sin dañar la hoja.

Para aplicar este truco casero, solo hay que apoyar el cuchillo en un ángulo de unos 20 grados e ir deslizando la hoja con movimientos suaves hacia afuera, tal como se haría con un afilador convencional. Repetir el proceso de ambos lados genera un filo parejo y preciso. Esa simpleza hizo que el método se mantuviera vigente durante décadas, aun cuando aparecieron afiladores eléctricos o manuales más modernos.

Por qué funciona mejor de lo que parece el afilador de cuchillos

La cerámica sin esmaltar tiene una textura abrasiva suave que retira apenas una capa microscópica de metal, lo mismo que ocurre con una piedra de afilar, pero sin riesgo de rebajar de más. Por eso este sistema que usaban los ferreteros es una idea económica ideal para quienes cuidan sus herramientas y no quieren gastar en productos especializados.

Además, el truco se volvió viral porque permite afilar cuchillos en cualquier momento: solo necesitás una taza, un plato o incluso una base cerámica de cualquier utensilio. Esta versatilidad lo transformó en un recurso práctico para cocinas, campamentos o situaciones de emergencia donde no hay afiladores disponibles.

Con la vuelta del interés por los trucos caseros, este método recupera protagonismo. Y según expertos, si se hace con cuidado, puede prolongar notablemente la vida útil de los cuchillos, manteniéndolos listos para cortar con precisión.

