Alejandro Sanz expresó su pesar por la muerte de Elena Huelva; quién es la mujer que tanto le duele al músico

Alejandro Sanz publicó en las últimas un mensaje de amor y despedida. El músico le habla a Elena Huelva, una joven influencer española que falleció este martes y ha sido ejemplo de lucha y resiliencia.

Dolor por la muerte de la joven influencer

“Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia”, escribió el músico en su cuenta de Twitter, acompañado del hashtag #misganasgana, lema de la joven durante la batalla contra su enfermedad.

QUIÉN ERA ELENA HUELVA

Elena se convirtió en una influencer de la vida. En sus redes se dedicó a llevar una especie de bitácora del tratamiento y cómó iba cambiando su vida - y su cuerpo- con el paso del tiempo.

Todo empezó con un dolor en una pierna, en 2019, cuando tenía 16 años. El diagnóstico fue devastador: sarcoma de Ewing, un tumor maligno que se desarrolla sobre todo en los huesos y en los tejidos blandos que los rodean.

Este extraño cáncer afecta principalmente a niños, adolescentes y adultos jóvenes.

En enero de 2022, la joven publicó su libro “Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente” en el que habla de su enfermedad y cómo hay que vivir el hoy, desde el amor y la alegría.

En el último mes, la salud de Elena se deterioró rápidamente. A principios de diciembre, Elena le comunicó a sus más de 800.000 seguidores en Instagram y casi 700.000 en TikTok que la enfermedad se había extendido.

“Es muy peligroso, como sabéis. No hace falta que diga mucho más”, explicó en un video.

Las fiestas las pasó en casa y fue su hermana Emilia, quien informó este martes, a través de una cuenta de Instagram, que: “Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella”.

EL DOLOR DE LOS FAMOSOS

Personalidades como Sara Carbonera, Aitana, India Martínez y hasta clubes de fútbol, lamentaron la pérdida de la joven a través de sus redes sociales.

Pero es Manuel Carrasco quién más lamentó la pérdida de la joven. El músico y la joven habían forjado una muy linda amistad y son muchísimas las imágenes en donde se los ve juntos, incluso él ha ido a visitarla al hospital.

“Tú dijiste “la vida son los recuerdos con las personas” yo nunca olvidaré los momentos que hemos vivido juntos, encima y debajo del escenario junto a tu ángel de la guarda, tu hermana @emihupa. Tú siempre sonriendo, aún con lágrimas… No he conocido a nadie tan valiente, tan especial y con tanto amor a la vida como tú. Mi niña Elena, hoy todos te lloramos con rabia, porque la vida es tan injusta a veces… Has peleado tanto y nunca te has rendido, siempre de frente. Nos has dejado toda una lección de vida. Allá donde estés tu luz sigue brillando. Te queremos preciosa”, escribió el músico en su cuenta de Instagram.

