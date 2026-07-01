Albert Einstein, sobre cómo triunfar en la vida: "No intentes convertirte en un hombre de éxito, intenta..."

Poco antes de fallecer en 1955, el genio recibió a un joven universitario que sufría de nihilismo y le dejó una enseñanza que todavía nos interpela hoy.

Poco antes de que un aneurisma terminara con su vida en abril de 1955, Albert Einstein recibió una visita inesperada en su casa de Princeton. No eran científicos buscando fórmulas, sino un grupo que buscaba respuestas sobre el sentido de la vida para un joven que había perdido la esperanza.

Pat, el estudiante de Harvard que integraba el grupo, atravesaba una crisis existencial profunda. Se preguntaba por qué valía la pena esforzarse si el universo, al final, estaba condenado a morir. Einstein, con la humildad de los grandes, lo escuchó y le dio una respuesta que décadas después cobra una vigencia absoluta.

einstein ¿Por qué el éxito no debería ser la meta, según Einstein? El físico, que ya era una leyenda mundial y Premio Nobel, no le habló de matemáticas, sino de una transformación interna. Fue en esa charla donde pronunció una de sus sentencias más poderosas: "No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor".

Para Einstein, el éxito es algo que suele "quitar más de la vida de lo que ofrece". En cambio, una persona de valor es aquella que entrega más de lo que recibe. Esta distinción cambia el eje de la ambición: pasar de buscar el aplauso externo a construir una integridad que aporte algo real al resto del mundo.

image ¿Cuál es el secreto de Einstein para encontrar sentido a la vida? El científico también le recordó al joven que la curiosidad tiene su propio propósito y es "sagrada". Le pidió que nunca dejara de maravillarse ante los misterios de la eternidad y la extraordinaria estructura de la realidad. Según el genio, basta con intentar comprender un poquito de ese misterio cada día para encontrar un rumbo.