23 de octubre de 2025 - 18:43

Adiós químicos en el jardín: el abono líquido fermentado con residuos para las pequeñas huertas de casa

Con residuos que siempre tiramos y un método sencillo, es posible obtener un fertilizante natural que mejora la tierra en huertas chicas y fortalece el jardín.

Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Las huertas caseras pueden alimentarse se un insólito fertilizante. Especialistas del INTA están adoptando una fórmula que transforma los restos de basura en un potente abono líquido. A simple vista parece un experimento doméstico, pero detrás hay un proceso biológico que activa la vida del suelo en el jardín y potencia el crecimiento de los cultivos sin usar productos químicos.

Leé además

Es una planta versátil, económica y de gran impacto visual, capaz de transformar cualquier rincón lleno de vida y perfume.

La planta ideal para balcones o terrazas: aleja mosquitos, tiene flores coloridas y deja un rico aroma

Por Lucas Vasquez
el fertilizante casero para que tu jazmin rebose de flores que vos dejas ir con la basura

El fertilizante casero para que tu jazmín rebose de flores que vos dejás ir con la basura

Por Daniela Leiva

El método es un abono líquido fermentado y está siendo impulsado por programas ambientales que promueven la agricultura sustentable. Su elaboración casera es más fácil de lo que se cree y puede hacerse con ingredientes simples que habitualmente se descartan después de cocinar o limpiar la verdura.

abono para huerta
Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Qué es este abono líquido fermentado y por qué mejora la huerta

El abono líquido fermentado es una preparación natural rica en microorganismos que estimulan el crecimiento de las plantas.

A diferencia de los fertilizantes industriales, este producto se obtiene a partir de residuos orgánicos que se descomponen de manera controlada.

  • Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, este tipo de abonos ayuda a restaurar los suelos degradados, mejora la estructura de la tierra y aporta nutrientes esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio.
  • Su principal efecto se basa en la fermentación anaeróbica, un proceso donde bacterias y levaduras transforman la materia orgánica en un líquido lleno de vida microbiana.
  • Además, al ser una solución líquida, sus nutrientes se absorben con mayor rapidez por las raíces, fortaleciendo los cultivos desde etapas tempranas.
  • Entre sus beneficios se encuentra la reducción de residuos domésticos, el aprovechamiento del agua usada en la cocina y la posibilidad de mantener una huerta sana sin recurrir a químicos.

Por último, mejora la retención de humedad del suelo y favorece la actividad de lombrices y microorganismos benéficos que equilibran el ecosistema de la huerta.

abono para huerta
Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Cómo preparar el abono líquido fermentado casero paso a paso

Para elaborarlo en casa se necesita un balde o bidón con tapa, restos de frutas y verduras, un poco de fuentes azucaradas y agua sin cloro. Opcionalmente puede sumarse suero de leche, minerales en polvo, cenizas o harinas de hueso y pescado.

  1. Primero deberás colocar los desechos orgánicos cortados en trozos pequeños hasta llenar la mitad del recipiente.
  2. Luego, añadí una parte de azúcar por cada diez partes de material y completá con agua hasta cubrirlo por completo.
  3. La mezcla debe dejarse fermentar entre 7 y 15 días en un lugar fresco y alejado del sol. Al mismo tiempo, es importante abrir el recipiente cada 2 días para liberar gases y remover ligeramente el contenido.
  4. Al finalizar el proceso, el líquido se filtra y se diluye en una proporción de una parte de abono por diez partes de agua antes de aplicarlo en las plantas.

Este abono puede usarse 1 vez por semana en la base de los cultivos o pulverizado sobre las hojas.

Los restos sólidos que quedan después del filtrado también pueden aprovecharse como compost o para mejorar el sustrato de nuevas siembras.

Con este método, cualquier hogar puede transformar sus residuos en un recurso valioso para mantener la fertilidad de su huerta, sobre todo en tomates, logrando una producción más limpia y sustentable sin depender de fertilizantes industriales.

abono para huerta
Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

Este preparado, está recomendado por especialistas en producción sustentable y se elabora con desechos que todos tenemos en casa.

El abono líquido fermentado es una alternativa aprobada por especialistas, ecológica y económica que aprovecha lo que normalmente se tira. Su preparación solo necesita paciencia y constancia, pero sus beneficios son amplios y visibles en pocas semanas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Este árbol es considerado uno de los frutales más convenientes para climas templados o cálidos.

El árbol que no levanta el piso con su raíz: ofrece frutas en verano y resiste a la sequía

Por Lucas Vasquez
esta es la planta que decorara, perfumara tu jardin y atraera a las mariposas esta primavera-verano

Esta es la planta que decorará, perfumará tu jardín y atraerá a las mariposas esta primavera-verano

Por Daniela Leiva
los 2 ingredientes de tu cocina que podrian terminar con las malezas del jardin para siempre

Los 2 ingredientes de tu cocina que podrían terminar con las malezas del jardín para siempre

Por Daniela Leiva
En la jardinería, las plantas del jardín como la citronela perfuman naturalmente.

La planta que perfuma la casa y mantiene lejos a los mosquitos sin químicos

Por Ignacio Alvarado