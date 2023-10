Acusaron falsamente de abuso a un tiktoker y el joven se quitó la vida en vivo tras sufrir fuerte acoso online

Un trágico caso de ciberbullying género debates y polémicas en la red social asiática de videos. Y es que, el pasado viernes, un famoso tiktoker se quitó la vida en una transmisión en vivo tras sufrir ciberacoso. El joven de 23 años conocido como “Insider Ghost”, en referencia a un personaje del videojuego Call of Duty, había sido acusado por, presuntamente, mantener conversaciones inapropiadas con una seguidora menor de edad. Su padre, alega que las denuncias son falsas y pide justicia por su hijo.

En la plataforma asiática era conocido por el nombre de usuario “Inquisitore3″ y por compartir videos completamente vestido como el personaje Ghost, perteneciente al icónico videojuego de guerra. Pese a su complexión física y su imponente voz, el joven publicaba videos en los que participaba de diferentes retos de baile, presentaba a su mascota felina o, incluso, llegaba a cantar.

En la biografía del perfil de TikTok que ya no está disponible, el joven natal de italia especificaba su edad y una advertencia: “Menores de edad, no interactúen”. Y es que el tiktoker era consciente de que parte de su contenido era para adultos. En esa cuenta, contaba con casi 200 mil seguidores.

Su último video publicado databa del 27 de septiembre, sin embargo, el 13 de octubre se conectó a sus redes sociales por última vez para la transmisión en vivo en la que tomó la drástica decisión frente a los ojos de sus seguidores.

De acuerdo con sus madre, el joven de 23 años era sensible y estaba expuesto a “envidias y calumnias en línea”. La mujer expresó que un gran número de usuarios comenzó una campaña agresiva y difamatoria en su contra que le causaba “profundo dolor y angustia”. En este sentido, su padre profundizó sobre lo ocurrido.

Según el progenitor, el calvario de su hijo comenzó cuando fue acusado de pedofilia por una seguidora turca de 17 años. La joven alegó que había tenido conversaciones con el creador de contenido tras hacerse pasar por alguien mayor de edad. A esta denuncia se sumaron otros internautas y comenzaron a hacerle ciberbullying a “Insider Ghost”.

Su padre insistió en que el tiktoker había bloqueado a la joven y asegura que el cosplayer nunca tuvo contacto con ella, pero la circulación de interacciones falsas empeoró la situación. “Mi hijo era una persona buena que nunca hubiera acosado a una joven. Era introvertido, no estaba deprimido, y hasta hace poco estaba pasando por un buen momento. Pero todo cambió. Hasta hace diez días, solo me había hablado de una violación de su privacidad, no de acusaciones de pedofilia en las redes sociales. Si hubiera sabido de esto, habría intervenido de inmediato”, relató.

“No hay duda de que mi hijo fue víctima de ciberbullying. No es necesario presentar una denuncia, es tan evidente que la policía ya lo sabe. Hay una investigación en curso y no puedo ser yo quien señale a los responsables. Basta con mirar TikTok para comprender quiénes fueron y qué sucedió. La justicia debe prevalecer”, expresó con gran pesar por la muerte de su hijo.

Su pedido de justicia es acompañado por miles de seguidores de “Insider” quienes, además, exigen que se responsabilice a quienes precipitaron al tiktoker a tomar la trágica decisión.

En tanto, se informó que la Procuraduría de Bologna abrió un expediente para investigar los hechos. Por otro lado, el Movimento Italiano Genitori (MOIGE) -una organización de padres sin fines de lucro que busca proteger a niños y adolescentes y ampliar los derechos de los progenitores-, mostró preocupación por los crecientes niveles de acoso en línea y la forma en que los jóvenes se relacionan con internet.

Según la organización, los infantes y adolescentes pasan cada vez más tiempo en dispositivos móviles, por lo que comienzan a desarrollar una dependencia que podría asemejarse a las adicciones a sustancias alucinógenas. Además, manifestaron que es imperante que los padres comiencen a abordar diálogos con sus hijos en los que adviertan sobre los peligros en línea y se les advierta sobre herramientas que garanticen una navegación segura tanto en redes sociales como en la totalidad de internet.

