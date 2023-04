Polémica en redes porque afirman que una canción de la película de Súper Mario Bros promueve el acoso

Super Mario Bros: La Película llegó a los cines el 6 de abril y se convirtió en un éxito taquillero instantáneo. Con Chris Pratt, Anya Taylor-Joy y Jack Black al volante, la producción movilizó a audiencias de todo el mundo, sin embargo, una canción de la película no fue bien recibida y fue cuestionada en las redes sociales.

El disparador de la polémica fue “Peaches”, la canción que le dedicó Bowser a su amada princesa Peach. Si bien la trama de la producción de Illumination y Nintendo gira en torno a los deseos del personaje de Black por secuestrar y, finalmente, desposar a Peach, a muchos espectadores les hizo ruido el mensaje que se esconde detrás de las letras.

Con un piano de fondo, el archienemigo de Mario elogia al personaje femenino y manifiesta su malvado plan: “Peach, eres tan genial, Y con mi estrella, vamos a gobernar, Peach, entiende, Te amaré hasta el final”.

Para los internautas, la canción promueve el acoso hacia las mujeres, ya que el villano manifiesta su devoción al personaje de Taylor-Joy de forma posesiva. “Mario, Luigi y un Donkey Kong también, Mil tropas de Koopas no pudieron alejarme de ti, Princesa Peach, al final, Te haré mía”, se escucha hacia el final de la, ahora, popular canción.

Foto: Captura redes.

Luego de que una cuenta de Twitter especializada en videojuegos preguntara a los internautas su opinión sobre la canción, diversas opiniones pusieron en tela de juicio el propósito de la letra y su posible referencia a la realidad actual, asegurando que esto podría ser el “reflejo de las relaciones abusivas que existen entre hombres y mujeres”.

En contraparte, otros usuarios optaron por evitar la polémica, asegurando que solo se trata de un videojuego.”Es un dibujo animado que no daña a nadie. La canción es buena y cada quien puede verlo a su manera, a mi me dio risa, y puede que esté equivocado pero yo no veo eso. Esa es mi opinión sobre este debate”; “Hasta donde yo vi el ‘acosador’ es el malo de la película y al final recibe su merecido, ¿no?”, opinaron.