A Verónica Lozano le recordaron su burla a Nicolás Wiñazki y estalló en furia: “Karma la ver...”

Verónica Lozano pasa por un difícil momento en Aspen, Colorado (Estados Unidos), donde cayó de unos siete metros desde una aerosilla y terminó con los tobillos reventados. Si bien amigos y colegas le mandaron cariños para su pronta recuperación, algunos usuarios le tiraron mala onda a la conductora de Telefe por la burla a Nicolás Wiñazki en 2020 y ella no se quedó callada.

El descargo se dio en Twitter, donde una usuaria (@romigargano) le escribió a Vero Lozano: “Se hace la mala burlándose de la gente, pero bloquea los comentarios… ¡Karma, Vero! Todo vuelve”.

Entonces, Lozano le contestó furiosa: “¡Karma la verg...! Tengo más humor que toda tu familia reencarnada. Ahora, ¿vos me decís que yo me merezco esto por pensar distinto? Mirá qué linda manera de ver la vida; ¿eso también sería tu karma?”.

Vero Lozano estalló contra quienes se burlan de ella por el accidente en Aspen

“¡Y claramente esta es mi cuenta/casa y hago lo que se me canta el ogt!”, se sinceró la conductora de TV.

Las críticas a Lozano por lo de Aspen surgieron a partir de su episodio en 2020, cuando se burló del periodista Nicolás Wiñazki. El conductor de TN se había mostrado triste y enojado con el Gobierno porque no podía ver a su sobrina recién nacida por la cuarentena.

“Fue un comentario personal. Me asombró, por ejemplo, lo que dijo una excompañera de TN, Vero Lozano, en su programa, que me imitó. No tengo problema con que me imiten, me causa gracia. Me sorprende lo de Vero Lozano. Capaz le afecta la cuarentena. Por eso decía, ¿nos estamos volviendo locos? Vero, vos sos psicóloga, yo lo que hice fue preguntarme algunas cosas que está viendo buena parte de la sociedad y que se pregunta buena parte de la sociedad: ¿hasta cuándo va a seguir?”, dijo luego el periodista.

Verónica Lozano vacacionaba en Aspen, cuando sufrió un accidente en la aerosilla - Instagram

Después de la polémica imitación, Verónica Lozano pidió disculpas. Fue durante una entrevista con Beto Casella.

“Yo pido disculpas si ofendí a alguien. La verdad es que era con humor en esta situación que todos vivimos. Estamos en una situación de privilegio. De laburo, de estar calentitos, ahora hay gente que tiene para llorar de verdad y quejarse porque pasa hambre. Gente que no pudo enterrar a sus muertos, que está haciendo tratamientos oncológicos. Que eso es un poco lo que me pasó a mí”, expresó la conductora de “Cortá por Lozano”.