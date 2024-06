A dos días de la ola viral, llegaron los primeros memes de “Julio” para dar inicio al séptimo mes

Desde 2020 y posiblemente por muchos años más, nos será siempre cómico ver la llegada de los memes que le dan la bienvenida al séptimo mes del año, usando la figura del conocido cantante español Julio Iglesias.

El artista madrileño es la estrella de los memes tanto en Whatsapp como en las otras redes sociales. Pero, nunca es suficiente y año tras año se conocen nuevas imágenes sobre la vuelta del mes más frio del calendario.

Ya son virales los memes por la llegada del mes de julio.

Este lunes empieza este mes y para los internautas es el momento justo para hacer volar la imaginación y entregar grandes cuotas de humor por redes sociales, usando una catarata de memes.

El español es, tal vez, el “Julio” más representativo y de su rostro nacen divertidos y creativos memes, que incluso han llegado a sus manos. “Me parecen simpáticos, siempre que no sean ofensivos”, dijo años atrás el cantante de 80 años. “No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre”, agregó.

Los mejores memes de la llegada del mes de julio

A través de X (exTwitter), cientos de internautas compartieron las imágenes más divertidas sobre el comienzo del nuevo mes.

Este año, no solo se han reciclado y editado los viejos formatos de memes, sino que han aparecido nuevos contenidos usando personajes del momento.

“Julio llega cargado de emociones”, es una de las imágenes que se han visto, teniendo al artista cargando una carretilla llena de las emociones de la película Intensamente, que es furor en cada cine del mundo.

Otra de las protagonistas fue Juliana Scaglione de Gran Hermano 2023, simulando que “Julio llega con Furia “, haciendo uso del apodo de la ex jugadora del certamen televisivo.

También se ha podido ver a Julio Iglesias unido a diferentes marcas de auto como que “Julio llega con Honda”, siendo parte de una banda musical o bien, publicitando marcas de cuidado personal de mujeres siendo que llega “el periodo de julio”.

