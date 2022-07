A Chano Moreno Charpentier se lo ve feliz en las fotos que publicaron desde la clínica de rehabilitación

Chano Moreno Charpentier sigue luchando su propia batalla contra las adicciones, está internado en una clínica de rehabilitación y después de un mes, volvió a aparecer en público. El cantante recibió la visita de su mamá y hermano y ellos compartieron fotografías desde el lugar.

Marina Charpentier y Bambi aprovecharon este fin de semana para compartirlo con Chano, caminar por el predio de la institución y disfrutar del solcito y el amor familiar.

La madre del cantante de Tan Biónica subió a Instagram una selfie de ambos y escribió un epígrafe dictado por el propio Chano: “La saqué yo, con mamá”.

Chano y las fotos junto a su mamá y hermano en el centro de rehabilitación

Bambi, otro de los integrantes de la banda, posó con su hermano, abrazados y de cuerpo entero. “Faltan dos para el truco, ¿Quién se suma?”, se lee en la publicación redes que generó mucha alegría por ver tan bien a Chano, con una sonrisa en su rostro.

Qué dijo Marina Charpentier sobre la salud de Chano

Días antes de visitar a Chano en la clínica de rehabilitación, Marina Charpentier estuvo como invitada en el ciclo de Georgina Barbarossa y contó que se comunicaba con su hijo por teléfono porque hay protocolos estrictos en el nosocomio en el cual está internado.

“Uno no sabe cuán fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Lloramos en silencio de noche cuando nadie nos ve... Pero si uno no lo hace visible, la ayuda no va a llegar”, dijo la mujer que también precisó que el músico próximamente lo trasladarán a otro centro en el que él elegirá continuar o no con el tratamiento.

“Ojalá elija quedarse y esté el tiempo que digan sus profesionales, no la ley ni la justicia. Esto es otra cosa que hay que modificar. La ley dice 60 días, ¿con qué criterio se puede saber lo que una persona necesita?”, soltó la madre del artista.

Sobre su última charla, confió: “Hace 10 minutos me llamó por teléfono. Me dijo que me extraña y que se quiere ir. Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinarán hasta cuándo”.