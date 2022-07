La foto que publicó Esmeralda Mitre antes de su accidente automovilístico: “Mucho tupé”

Esmeralda Mitre confesó que su accidente “fue una desgracia con suerte”. Este domingo, la actriz fue la protagonista de un choque en su automóvil cuando viajaba por la Ruta Provincial 41, a la altura de San Antonio de Areco. Otro vehículo la embistió y según reveló, no hubo lesionados.

Apenas ocurrió el hecho, se informó que Mitre manejaba un Surán blanco que fue impactando por un Peugeot y que ambos conductores fueron derivados al Hospital Municipal Emilio Zerboni. Pero en diálogo con Teleshow, la artista comentó que no hubo heridos.

Horas previas a que su nombre fuera tendencia por el accidente vial, Esmeralda Mitre se divirtió en el camarín y compartió una fotografía que enamoró a un montón de sus 172 mil seguidores.

“Yes :I’m the one!”, escribió como epígrafe y sumó varios hashtag como glamour, amor, amistad. Al parecer, la fotografía es de una serie que le tomó su amigo Martín Ortega, el hijo de Palito y Evenagelina Salazar.

“Siempre rouge rojo y mucho tupé Jajjajaja”, sumó a la descripción de su publicación en la que sale pintándose los labios con un brillo colorado. Se alcanza a ver su vestuario, un traje de pantalón y chaqueta verde amarronado y una camisola con tonos verdes, amarillos y marrones con estampa de piel de serpiente.

Esmeralda Mitre compartió una foto muy sexy antes de su accidente de tránsito

Su mirada fija en el espejo y sus cabellos rubios savage completan la postal que sumó un montón de corazones y fueguitos.

Qué dijo Esmeralda Mitre sobre el accidente automovilístico

“Fue un choque en la Ruta 8 y la 41, en el cruce que está muy mal hecho... Yo venía por la 41 y me embistió un auto que se cruzó entrando a la autopista por la que yo circulaba. Pero, por suerte, ninguna de las dos partes salió herida”, reveló la hija de Bartolomé Mitre quien se dirigía a su casa de campo.

Además, la artista recalcó que no recibió atención médica porque no hizo falta aunque según publicaron en la cuenta Areco Alerta, el representante de Esmeralda, Marcelo Villanueva, sí necesitó ayuda de especialistas porque tenía un fuerte dolor en el pecho.

