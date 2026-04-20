20 de abril de 2026 - 18:35

6 consejos sencillos para tener energía en otoño: son importantes al inicio del día y a cualquier edad

Con pequeños cambios en la rutina, es posible combatir la fatiga típica de la temporada de otoño. Seis consejos son esenciales desde el inicio del día.

Estos pequeños consejos, aplicados de forma constante, permiten atravesar el otoño con mayor vitalidad y bienestar.

Estos pequeños consejos, aplicados de forma constante, permiten atravesar el otoño con mayor vitalidad y bienestar.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

Con la llegada del otoño, muchas personas empiezan a notar un cambio en su cuerpo. El cansancio aparece más seguido, la motivación baja y hasta el ánimo puede verse afectado. Aunque suele considerarse algo normal, no todos saben que hay formas concretas de revertir esta sensación con 6 consejos simples y necesarios.

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Lo interesante, según Health Pusblishing, es que no se trata de soluciones complejas ni de grandes cambios. Ajustes simples en la rutina diaria pueden marcar una diferencia notable. Desde la forma de empezar el día hasta pequeños hábitos, todo influye en los niveles de energía.

consejos de energía para otoño
Los cambios no dependen de soluciones externas o complejas.

Los cambios no dependen de soluciones externas o complejas.

Qué hábitos diarios ayudan a mantener la energía

Uno de los factores más importantes en otoño es la exposición a la luz natural

Pasar tiempo al aire libre, especialmente durante la mañana, ayuda a regular el ritmo biológico del cuerpo y favorece la producción de serotonina, vinculada al bienestar.

El descanso también cumple un rol clave

Mantener horarios regulares para dormir y despertarse permite adaptarse mejor a los días más cortos y oscuros. Esto contribuye a evitar la sensación de fatiga constante.

La actividad física es otro pilar fundamental

Caminar, hacer yoga o andar en bicicleta estimula la circulación, libera endorfinas y ayuda a reducir el letargo típico de la temporada. No es necesario realizar entrenamientos intensos, sino sostener la constancia.

La alimentación también influye directamente

Incorporar alimentos ricos en nutrientes, como verduras de estación y carbohidratos complejos, ayuda a mantener estables los niveles de energía durante el día. Esto evita los altibajos que generan cansancio.

consejos de energía para otoño
La clave está en la constancia y en adaptar la rutina a las necesidades del cuerpo.

La clave está en la constancia y en adaptar la rutina a las necesidades del cuerpo.

Cuáles son los otros cambios simples que marcan la diferencia

  • La hidratación suele descuidarse en épocas más frías, pero sigue siendo esencial. Beber agua de manera regular previene la fatiga y mejora el rendimiento físico y mental, incluso cuando no hay sensación de sed.
  • También resulta importante dedicar tiempo a la relajación. Prácticas como la meditación o la respiración profunda ayudan a reducir el estrés y la fatiga mental, dos factores que influyen en el cansancio general.

Otro punto a tener en cuenta es el consumo de cafeína y azúcares. Aunque pueden ofrecer un impulso momentáneo, en exceso generan caídas de energía posteriores. Reducir su ingesta contribuye a mantener un nivel más estable a lo largo del día.

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El cansancio otoñal no es inevitable. Con hábitos simples como mejorar el descanso, cuidar la alimentación y mantenerse activo, es posible sostener buenos niveles de energía.

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