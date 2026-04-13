El truco que ahorra café y rinde varias tazas: cómo lograr un sabor más intenso

Preparar un buen café no siempre depende de la cantidad utilizada, sino de cómo se lo elabora. Aunque suele agregarse más café molido para intensificar el sabor , existe un truco que logra el mismo efecto sin desperdiciar producto. Este método, respaldado, puede marcar una diferencia notable en cada taza.

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Lo más llamativo es que no necesita ningún ingrediente extra , sino simplemente modificar la forma en que se vierte el agua. Este pequeño cambio permite mejorar la extracción del café y aprovechar al máximo cada gramo, algo clave en tiempos donde el ahorro también importa.

En 2025, un grupo de físicos descubrió una forma más eficiente de preparar café de filtro. La técnica consiste en verter el agua caliente desde una mayor altura, manteniendo un chorro continuo y controlado sobre el café molido.

“Si el chorro de agua es demasiado fino, tiende a dividirse en gotitas”, explicó la coautora Margot Young , de la Universidad de Pensilvania. En ese caso, no puede mezclar eficazmente el café molido con el agua caliente.

La clave de este truco está en la eficiencia. Al lograr una mejor extracción, se necesita menos café molido para obtener una bebida con cuerpo y sabor intenso. Esto no solo mejora la experiencia, sino que también reduce el consumo a largo plazo.

Otro punto importante es la constancia del vertido

Un chorro continuo y firme evita que el agua se disperse de forma irregular, algo que suele ocurrir cuando se sirve desde muy cerca o sin control. Esa irregularidad puede generar cafés más débiles o desbalanceados.

También influye la altura: verter desde más arriba aumenta la energía con la que el agua impacta el café, lo que favorece la mezcla interna. Sin embargo, no se trata de hacerlo de forma brusca, sino controlada, para evitar salpicaduras o una extracción excesiva.

truco del café WEB

Un pequeño cambio en la forma de preparar café puede generar un gran impacto tanto en el sabor como en el consumo. Verter el agua correctamente no solo intensifica la bebida, sino que permite aprovechar mejor cada cucharada de café molido.