13 de abril de 2026 - 20:15

El truco que ahorra café y rinde varias tazas: cómo lograr un sabor más intenso

Un método simple puede cambiar por completo la forma en que preparás café en casa. Este truco permite obtener una taza más intensa con menos cantidad por taza.

Este truco permite disfrutar de un café más rico y de optimizar recursos sin resignar calidad.

Este truco permite disfrutar de un café más rico y de optimizar recursos sin resignar calidad.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

Preparar un buen café no siempre depende de la cantidad utilizada, sino de cómo se lo elabora. Aunque suele agregarse más café molido para intensificar el sabor, existe un truco que logra el mismo efecto sin desperdiciar producto. Este método, respaldado, puede marcar una diferencia notable en cada taza.

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Lo más llamativo es que no necesita ningún ingrediente extra, sino simplemente modificar la forma en que se vierte el agua. Este pequeño cambio permite mejorar la extracción del café y aprovechar al máximo cada gramo, algo clave en tiempos donde el ahorro también importa.

truco del café
Los pasos transforman una rutina en una experiencia más eficiente.

Los pasos transforman una rutina en una experiencia más eficiente.

Cómo es el truco que permite hacer un café más fuerte usando menos cantidad

En 2025, un grupo de físicos descubrió una forma más eficiente de preparar café de filtro. La técnica consiste en verter el agua caliente desde una mayor altura, manteniendo un chorro continuo y controlado sobre el café molido.

  • Este detalle genera un efecto particular: el impacto del agua provoca que el café se mezcle mejor dentro del filtro, logrando una extracción más uniforme. Como resultado, el sabor se vuelve más intenso sin necesidad de agregar más cantidad de producto.
  • Según la Asociación Alemana del Café, el café filtrado sigue siendo una de las formas más elegidas para consumir esta bebida. Ya sea con cafetera o con métodos manuales, este sistema permite controlar variables clave como la temperatura y el vertido del agua.
  • Los investigadores explicaron en la revista Physics of Fluids que el uso de recipientes especiales, como las pavas de marmitas de cuello de cisne (kettle), facilita este proceso. Gracias a su diseño, permiten dirigir el flujo de agua con mayor precisión, lo que mejora la técnica.
  • Además, este método genera una especie de “movimiento interno” en el café molido, favoreciendo que el agua penetre mejor y extraiga más compuestos de sabor.

“Si el chorro de agua es demasiado fino, tiende a dividirse en gotitas”, explicó la coautora Margot Young, de la Universidad de Pensilvania. En ese caso, no puede mezclar eficazmente el café molido con el agua caliente.

truco del café
Este método también puede aplicarse fácilmente en casa con una pava común.

Este método también puede aplicarse fácilmente en casa con una pava común.

Por qué este método permite ahorrar café y mejorar cada preparación

La clave de este truco está en la eficiencia. Al lograr una mejor extracción, se necesita menos café molido para obtener una bebida con cuerpo y sabor intenso. Esto no solo mejora la experiencia, sino que también reduce el consumo a largo plazo.

Otro punto importante es la constancia del vertido

Un chorro continuo y firme evita que el agua se disperse de forma irregular, algo que suele ocurrir cuando se sirve desde muy cerca o sin control. Esa irregularidad puede generar cafés más débiles o desbalanceados.

También influye la altura: verter desde más arriba aumenta la energía con la que el agua impacta el café, lo que favorece la mezcla interna. Sin embargo, no se trata de hacerlo de forma brusca, sino controlada, para evitar salpicaduras o una extracción excesiva.

truco del café

Un pequeño cambio en la forma de preparar café puede generar un gran impacto tanto en el sabor como en el consumo. Verter el agua correctamente no solo intensifica la bebida, sino que permite aprovechar mejor cada cucharada de café molido.

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