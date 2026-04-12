12 de abril de 2026 - 10:20

Alerta en supermercados: retiran una freidora de aire por riesgo de sobrecalentamiento y vapores tóxicos

Polonia. El modelo afectado es el Air Fryer 10L Carrefour Home; la empresa confirmó que el fallo puede liberar vapores nocivos y contaminar la comida preparada.

La cadena pide a quienes hayan comprado este producto que no lo utilicen más y lo devuelvan a la sucursal inmediatamente. Los compradores obtendrán el reembolso de forma automática.

La cadena pide a quienes hayan comprado este producto que no lo utilicen más y lo devuelvan a la sucursal inmediatamente. Los compradores obtendrán el reembolso de forma automática.

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Por Cristian Reta

La cadena de supermercados Carrefour emitió una alerta urgente para retirar del mercado una freidora de aire de 10 litros tras detectar un riesgo crítico de sobrecalentamiento. La empresa solicita a todos los usuarios que dejen de utilizar el electrodoméstico de inmediato, incluso si parece estar funcionando correctamente en este momento.

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La medida fue comunicada el pasado 8 de abril y afecta específicamente al modelo HAF10LDU1700-25, distribuido bajo la marca Carrefour Home. Según el reporte oficial, el dispositivo presenta un defecto técnico que provoca temperaturas excesivas durante su funcionamiento, lo que compromete la integridad del aparato y la calidad de lo que se cocina.

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El problema no se limita a un desperfecto mecánico que detiene el equipo. El sobrecalentamiento puede degradar los materiales internos, provocando que se desprendan partículas o se generen vapores tóxicos que terminan impregnando los alimentos. Este tipo de fallas en electrodomésticos de cocina es particularmente sensible debido al contacto directo con el consumo humano.

Los riesgos específicos para la salud y la seguridad

El uso continuado de esta freidora defectuosa conlleva peligros que van desde quemaduras accidentales hasta el riesgo de incendio en el hogar. Además, la liberación de sustancias químicas nocivas durante el proceso de cocción por el exceso de calor es una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias que supervisan este tipo de retiros.

Incluso si el dispositivo parece operar con normalidad, la empresa insiste en que el riesgo es latente y puede manifestarse en cualquier momento durante su uso posterior. Es común que los usuarios minimicen estas alertas si no ven humo o fuego inmediato, pero el daño estructural interno suele ser invisible hasta que ocurre el incidente grave.

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Cómo proceder con la devolución y el reembolso

Para quienes posean una unidad identificada con el código de barras 3616959381496, la recomendación es clara: desconectarla y no volver a encenderla. Carrefour ha habilitado la devolución en cualquiera de sus sucursales, donde se reintegrará el valor total de la compra a los consumidores afectados. No es necesario que el equipo presente fallas evidentes para solicitar el reembolso.

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La cadena de supermercados ha expresado sus disculpas públicas a través de un comunicado oficial, asegurando que la seguridad y satisfacción de sus clientes es la prioridad absoluta en este proceso. Los afectados pueden canalizar dudas adicionales a través de los sistemas de atención telefónica o correo electrónico dispuestos por la compañía para esta contingencia.

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