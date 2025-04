Walter Bento declaró por última vez y el juicio por coimas entra en la etapa de los alegatos

La jueza Diamante se sorprendió por la decisión de Bento y este advirtió, que "no obstante, de no consentir la legitimidad de este tribunal y sin perjuicio de eso, quiero agregar declaración porque se ha leído lo que he dicho en la Instrucción, antes de que se conocieran algunas declaraciones que se produjeron en el debate".

"Unas son las visiones de aquel momento y otra es la visión de ahora, con las personas que fueron mencionadas en ese escrito y en el requerimiento de Instrucción, pero que cuando vinieron al debate dijeron otras cosas", postuló el exjuez.

Bento citó en este caso a la declaración de Mario Giunta, amigo de Sebastián Palumbo que al momento de presentarse como testigo en el debate, no recordó haber sido extorsionado por Diego Aliaga como señalaban otros.

"Cuando vino Mario Giunta dijo `nunca hablé con Diego Aliaga sobre la situación de Palumbo`, pero acá todos los que vinieron por este caso, tenían a Aliaga o Francisco Chato Alvarez o Fabián Vaia, a quienes habrían sido abordados por ellos", arremetió Bento para señalar una contradicción entre los propios testigos vinculados a Palumbo. También recordó que el testigo se desdijo de haber visto documentación de una camioneta Amarok gris, de supuesta propiedad de Bento, a bordo de Aliaga.

El número agendado de Chato Álvarez

Luego, se refirió al abogado Francisco "Chato" Álvarez, imputado como uno de los colaboradores de la banda, y sostuvo que solo lo vio "en una oportunidad, allá por fines de 2018 cuando fue con su esposa a ver nuestra casa de calle Napoles", que tenían en venta.

"En esa oportunidad me pareció que estaba interesado en la casa, pero su condición era la entrega de un duplex y como yo no iba a aceptar ningún tipo de propiedad de permuta, ni como parte de pago, es que después me llamó para desentenderse de la operación", continuó Bento.

Y justificó el hallazgo de su contacto en su teléfono: "¿Por qué aparecía en mi teléfono? Porque después que su esposa le comentó a Nahuel Bento, porque eran compañeros de trabajo, esta situación, Nahuel me llamó y me pasó el contacto. Yo lo agendé tal cual vino".

"Por eso decía Chato Álvarez. Yo no sé porque le decían Chato, ni nada por el estilo", sostuvo Bento.

"Esa fue la única vez que estuve con él y como dije en el escrito, no compartí con él absolutamente nunca. No es que quiera despegarme, ni él me conocía a mí, ni yo a él", completó.