Voces que suman: la democracia que tenemos y la que queremos

Argentina está cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida. Sin dudas, un logro histórico en materia institucional que llega en un momento de crisis y de hastío de la sociedad.

Ya no hay riesgos de golpes militares, las libertades individuales y los derechos fundamentales están garantizados. La gran deuda es económica y social; hay un retroceso en esos indicadores. El país sigue necesitando de consensos que permitan alargar el horizonte, generar esperanzas y confianza en las instituciones y en las dirigencias.

La Tercera Encuesta de Cultura Constitucional, elaborada por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral junto con Poliarquía Consultores y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, revela que el 72% de la sociedad no está satisfecha con la democracia y que un 50% está de acuerdo con la llegada de un gobierno no democrático si resuelve los problemas de la gente. Se evaluaron, además, la confianza en las instituciones, la concepción de la sociedad, los valores y los derechos.

Otro trabajo, realizado por Opina Argentina –dirigida por Facundo Nejamkis y Andrés Gilio–, señala que, si bien la democracia cuenta con un apoyo mayoritario, más del 50% de las personas encuestadas definen al sistema “con graves problemas” y “hay fuertes señales de descontento social”.

En este escenario, un nuevo panel del ciclo “Voces que suman” apuntará a pensar la democracia, con foco sobre las demandas cívicas, las respuestas del sistema y los incentivos que operan a favor y en contra de una mejor calidad institucional.

De la charla participarán Andrés Malamud, politólogo e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y Graciela Römer, analista y presidente de Save Democracy America. La moderación estará a cargo de Virginia Guevara, editora de Política y de Negocios de La Voz.

El ciclo cuenta con la coordinación general de Daniel Alonso, la producción ejecutiva de Sebastián Gilli y la colaboración de Marcela Rosatti.

En la conversación se analizarán las demandas emergentes de 1983 y cómo estas fueron evolucionando con el tiempo. Además de ese recorrido, también se pondrá la lupa sobre las incógnitas que abre la llegada de Javier Milei al poder y cómo mejorar la calidad democrática.

La actividad se emitirá el martes 19 de diciembre, desde las 11, en transmisión vía streaming por las plataformas de La Voz, de Los Andes y de Vía País.

Termómetro

El informe de la Tercera Encuesta de Cultura Constitucional muestra cómo perciben los argentinos cada una de las instituciones que componen la República.

Por caso, el 87% considera que el Congreso no toma decisiones pensando en la gente; el 72% cree que los jueces no son independientes para resolver, y el 65% considera que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no son independientes.

Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, planteó que el estudio “muestra el trasfondo problemático y los desafíos de la democracia argentina (...), el malestar con las instituciones y la clase dirigente. Los sectores populares se volvieron escépticos de la democracia”.

Una de las instituciones con más credibilidad, según el estudio, son las universidades públicas, seguida por las Fuerzas Armadas y por las fuerzas de seguridad. Al final del ranking se ubican los empresarios, los partidos políticos y los sindicatos.

Para Daniel Zovatto, director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe, quien participó en la presentación del trabajo, la “luz amarilla más peligrosa y más preocupante es que el 50% de los argentinos dicen que no les importaría que llegara al gobierno un régimen no democrático, siempre y cuando dé resultados”.

En el caso del trabajo de Opina Argentina, se advierte que el descontento es mayor entre los jóvenes y en los niveles socioeconómicos medios y bajos.

Para agendar

Repensar la democracia

Conversación. Andrés Malamud, politólogo e investigador en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y Graciela Römer, analista política y presidente de Save Democracy America. La moderación estará a cargo de Virginia Guevara, editora de Política y de Negocios de La Voz.

Emisión. El martes 19 de diciembre, desde las 11, en transmisión vía streaming, por las plataformas de La Voz, de Los Andes y de Vía País, además del perfil en YouTube.

Apoyo. La actividad cuenta con el acompañamiento de Naranja X, Grupo Sancor Seguros, Grido, Ucema y Municipalidad de Córdoba.

