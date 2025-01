Viviam Perrone cruzó a Ramiro Marra por defender al chofer de Uber Moto multado por su pasajera alcoholizada

El inicio de 2025 trajo consigo una fuerte polémica vial que involucró a un conductor de Uber Moto, una pasajera alcoholizada, y la intervención del legislador Ramiro Marra. Este episodio generó el cruce entre el dirigente de La Libertad Avanza y Viviam Perrone, referente de la agrupación Madres del Dolor, quien reclamó mayor compromiso para mejorar las leyes de tránsito.

El 1 de enero, un joven identificado como Ciro, que trabaja con su moto para una conocida aplicación de transporte, fue multado y su vehículo secuestrado luego de que la pasajera que trasladaba diera positivo en un test de alcoholemia. La normativa indica que un pasajero en estado de ebriedad puede desestabilizar el vehículo, lo que constituye un peligro vial.

"Moto recuperada" (Foto: Ramiro Marra)

“No la conozco y no tengo forma de comprobar si ella bebió o no. Mi responsabilidad es no tomar alcohol, pero no me puedo hacer cargo de cada usuario que me toca”, declaró Ciro. Aunque aceptó que la ley tiene sentido, cuestionó su aplicación en un caso como el suyo, al estar trabajando y no tener conocimiento del estado de los pasajeros.

La pasajera, por su parte, admitió haber consumido alcohol pero aseguró desconocer que no podía viajar en moto en ese estado. “No siento culpa porque no sabía, y él (por Ciro) no me preguntó si yo estaba alcoholizada”, agregó.

La situación se viralizó en redes sociales, captando la atención de Ramiro Marra. El legislador se manifestó en contra de la sanción y ayudó a Ciro a recuperar su moto sin pagar la multa correspondiente. Además, propuso cambios en el Código de Tránsito para que las multas recaigan en los pasajeros alcoholizados y no en los conductores.

Perrone y su crítica a Marra

La intervención de Marra no pasó desapercibida para Viviam Perrone, quien expresó su descontento en redes sociales. “Qué pena que no le hiciste respetar la ley vial como cualquier ciudadano. No hacía falta que lo acompañes. Se paga la multa y listo. Las leyes hay que respetarlas. Y si no te gusta, cambiala”, escribió en X.

Perrone argumentó que la normativa tiene como objetivo evitar accidentes y enfatizó que la responsabilidad del pasajero también debe ser considerada. También señaló la necesidad de herramientas adicionales, como alcoholímetros en las aplicaciones, para prevenir situaciones similares.

En otro mensaje, Perrone cuestionó el precedente que podría sentar la acción de Marra: “¿A mí me hacen una multa y lo llamo a Marra para que me la saque? La ley es así, hay que respetarla”.

Un debate sobre las normas viales

Este incidente reavivó el debate sobre las leyes de tránsito y la responsabilidad compartida entre conductores y pasajeros. Marra insistió en la necesidad de modificar el Código de Tránsito para que las sanciones recaigan sobre quienes generan el riesgo.

Perrone, en tanto, reiteró su llamado a los legisladores para avanzar en proyectos de ley que refuercen la seguridad vial, incluyendo el establecimiento de alcohol cero en todo el país. “Solo se tiene que votar en el recinto. Necesitamos compromiso para proteger vidas en nuestras calles”, afirmó.