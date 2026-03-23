Lotes, autos alquilados y viajes al exterior: qué declararon los intendentes del Gran Mendoza en 2025

El Tribunal de Ética Pública de Mendoza difundió las declaraciones juradas correspondientes a 2025 de todos los funcionarios provinciales, en cumplimiento de la Ley 8.993. En ese marco, Los Andes analizó la situación patrimonial de los intendentes del Gran Mendoza , poniendo el foco en los bienes, vehículos, ingresos y viajes declarados.

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El relevamiento incluyó a los jefes comunales de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú . Cuatro de esos municipios están gobernados por el radicalismo , mientras que los otros dos se reparten entre el Partido Justicialista y el PRO , este último aliado al oficialismo provincial.

Las declaraciones, que pueden consultarse en el sitio web de la Auditoría General de Ética Pública , deben presentarse antes del 1 de marzo de cada año y toman como fecha de corte el 31 de diciembre del período anterior.

La normativa vigente establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas anuales para todos los funcionarios públicos, convirtiéndose en una de las principales herramientas para observar la evolución patrimonial de quienes ocupan cargos en el Estado.

Sin embargo, el acceso a la información presenta limitaciones. Si bien los documentos son públicos, contienen datos parciales que no permiten reconstruir con exactitud el patrimonio total de los funcionarios.

En general, las declaraciones detallan principalmente bienes registrables, como inmuebles y vehículos, tanto propios como de sus cónyuges. Además, los valores consignados no reflejan el precio real de mercado, sino el avalúo fiscal, utilizado con fines tributarios.

Los intendentes electos Marcos Calvente (Guaymallén), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras). Los tres recibirán menos recursos de coparticipación por el Censo 2022. Los intendentes Marcos Calvente (Guaymallén), Diego Costarelli (Godoy Cruz) y Francisco Lo Presti (Las Heras).

Los intendentes que usaron el pasaporte

Uno de los aspectos que surge del análisis es la presencia de viajes al exterior en algunas declaraciones. El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, informó tres vuelos internacionales durante 2025.

Dos de los viajes que realizó Suarez tuvieron como destino Colombia, precisamente a Cartagena y Tunja, en el marco de eventos vinculados a la salud ambiental y la gobernanza urbana.

Mientras que el tercero fue a Barcelona, España, para participar del Smart City Expo World Congress.

Declaración Jurada de Ulpiano Suarez

En su declaración patrimonial, Suarez consignó la totalidad de una vivienda adquirida en 2000 y el 50% de otra propiedad compartida con su cónyuge. A su vez, su pareja declaró la propiedad total de una casa y un departamento.

En cuanto a vehículos, el jefe comunal radical posee una camioneta Fiat Toro 2025, mientras que su cónyuge tiene una Chevrolet Tracker 2022.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, también reportó tres viajes al exterior: dos a Brasil y uno a Panamá, vinculados a actividades institucionales y de formación.

Según su declaración jurada, estuvo en Brasil entre el 19 y el 23 de marzo en el marco de una actividad vinculada a FURP; luego viajó a Panamá del 8 al 10 de septiembre para participar de un encuentro de la Red de Innovación Local.

Finalmente Allasino regresó a Brasil entre el 15 y el 17 de octubre, en una actividad organizada por la Fundación Konrad Adenauer.

Declaración Jurada de Esteban Allasino

En términos patrimoniales, Allasino declaró el 50% de una vivienda junto a su pareja y la propiedad total de dos camionetas: una VW Taos 2023 y una Amarok 2021. Mientras qe su cónyuge, en tanto, figura como titular de una Renault Alaskan 2023.

Además, el dirigente del PRO incluyó en su declaración ingresos por alquiler de vehículos, junto con activos financieros como títulos, acciones y dinero en efectivo, además de detallar egresos vinculados a su actividad.

El intendente “austero”

El jefe comunal de Las Heras, Francisco Lo Presti, presenta una de las declaraciones más acotadas en comparación con sus pares.

El dirigente radical informó la propiedad total de una vivienda y un único vehículo, un Peugeot 2008. También declaró productos bancarios y tenencia de dinero en efectivo.

En cuanto a ingresos, consignó su salario como intendente y el cobro de un alquiler, sin registrar participación en sociedades ni otros activos relevantes.

Declaracióm Jurada de Francisco Lo Presti

Lotes, casas y vehículos

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, declaró tres inmuebles, dos de ellos de su propiedad total y uno compartido. Su cónyuge, por su parte, posee una vivienda propia.

En materia de vehículos, cuenta con un Citroën C5 Aircross 2023 y una Kia Sportage 2017. También informó productos bancarios, dinero en efectivo y deudas, mientras que sus ingresos provienen de su función como intendente y de la actividad laboral de su pareja en Fuesmen.

Declaració Jurada de Diego Costarelli

En Guaymallén, el intendente Marcos Calvente declaró dos propiedades con participaciones del 50% y 10%. Su declaración incluye una amplia nómina de vehículos: Peugeot 208, Honda Civic, Fiat Palio y una motocicleta Kawasaki, todos en copropiedad.

El jefe comunal también informó ingresos tanto por su cargo como por actividades independientes como ingeniero civil, además de su participación en sociedades.

Declaración Jurada de Marcos Calvente

Por último, el intendente peronista de Maipú, Matías Stevanato, declaró la propiedad total de un lote y una vivienda, además de un 25% de otro inmueble. Su cónyuge posee dos terrenos, con distintos porcentajes de titularidad.

En cuanto a vehículos, la pareja comparte un Peugeot 308. La declaración se completa con productos bancarios, dinero en efectivo y deudas, mientras que los ingresos provienen del salario como intendente y de la actividad laboral de su cónyuge en funciones administrativas y técnicas.