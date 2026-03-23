El diputado libertario agredido reconstruyó el ataque en Tucumán: "Perdí la noción tras el cabezazo"

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli reconstruyó el violento episodio que sufrió en la localidad tucumana de La Madrid. Allí, el legislador fue agredido durante una recorrida solidaria en una zona afectada por inundaciones.

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Pelli, que debió ser operado por una fractura de tabique tras recibir un cabezazo , explicó que la iniciativa surgió a partir de la gravedad de la situación en la provincia, lo que motivó a su equipo a reunir donaciones y trasladarlas personalmente para asistir a los damnificados.

Según detalló en diálogo con LN+, el incidente ocurrió cuando el grupo intentaba avanzar con la distribución de ayuda y fue interceptado por personas lideradas por Marcelo Segura. “Nosotros no vamos con grandes cantidades de personas; somos nosotros quienes descargamos y distribuimos " contó.

Y añadió: "Teníamos muy buena recepción por parte de la gente hasta que, en cierto punto, se nos acerca este grupo de personas que estaban conducidos por este señor Segura. Él nos dice que no podíamos seguir avanzando con la ayuda y, en ese momento, le pregunté quién era él para impedirme el paso. Él me responde: ‘Soy el que no los voy a dejar pasar’ ”.

El diputado Federico Pelli calificó el accionar de la policía de Tucumán como "patético" luego de la agresión que sufrió y agregó que, en lugar de detener al atacante, "lo invitaron a retirarse". En Siempre+ con @cris_noticias pic.twitter.com/j2wFb8soSK

Luego continuó con el momento de la agresión: “ Le digo que soy diputado nacional y que iba a pasar igual ; en ese momento siento que me empujan cuando quiero sobrepasar. Ahí vuelvo sobre mis pasos y le estaba diciendo quién se creería que era para no dejarnos pasar y, en el momento menos pensado, recibí el impacto de ese ancazo en el rostro. A partir de allí, perdí la noción de lo que ocurría alrededor ”.

Críticas al accionar policial

Tras el ataque, Pelli cuestionó con dureza el rol de las fuerzas de seguridad provinciales y el contexto político en el que se produjo el episodio.

“Segura era una persona que estaba coordinando y conduciendo el operativo en el lugar, con la suficiente autoridad como para hacerlo. Y en el video posterior vi el accionar totalmente patético de la policía de la provincia de Tucumán con demasiada apatía invitándolo a reiterarse como si fuese alguien que no ha actuado como actuó", expresó.

Embed “Federico Pelli”:

Porque le rompieron la nariz de un cabezazo a un diputado de La Libertad Avanza que intentó colaborar en un corte de ruta pic.twitter.com/x4S88v4VBT — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) March 11, 2026

Y detalló: "En cualquier lugar eso genera una reacción inmediata de la policía reduciendo al agresor. Acá no sucedió. La gente del equipo de LLA tuvo que perseguir a la policía para que lo detuvieran".

Además, manifestó su preocupación por la persistencia de este tipo de prácticas: “Me desilusiona que en Tucumán sigan existiendo este tipo de prácticas por parte de la política que debería estar totalmente desterrada y por parte de gente cercana al poder. Mucha gente vincula a esta persona con el ministro del interior (Darío Monteros). No sé porqué estaba ahí, que función estaba cumpliendo de coordinar”.

Consecuencias y advertencia

El diputado también advirtió sobre la gravedad del ataque y las posibles consecuencias que pudo haber tenido. “Podría haber sido peor si ese cabezazo iba un poco más a la izquierda, podría haber perdido un ojo o roto el pómulo, si me impactaba en la sien me podría haberme dejado daños muchos peores. Quizá me tenga que operar una segunda vez”, concluyó.

El hecho fue repudiado tanto por el presidente Javier Milei como por el gobernador Osvaldo Jaldo, en medio de un clima de fuerte tensión política en la provincia.