23 de marzo de 2026 - 22:08

Máximo Kirchner cruzó a Axel Kicillof por opinar sobre Adam Smith y reavivó la interna: "No suma"

Máximo Kirchner apuntó contra Kicillof por su enfoque económico, criticó la “ineficiencia” del Gobierno y propuso redistribuir las retenciones a la soja.

Máximo Kirchner cuestionó a Kicillof, defendió a Cristina y propuso cambios en las retenciones.

Máximo Kirchner cuestionó a Kicillof, defendió a Cristina y propuso cambios en las retenciones.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por su reciente columna en un medio sobre Adam Smith. De esta manera, el legislador reabrió el debate interno dentro del espacio.

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Durante la presentación del libro Proscripta y sublevada: Crónicas ardientes de una Argentina indomable, el diputado ironizó sobre el enfoque teórico del mandatario provincial.

“Yo creo que es muy linda la discusión teórica entre economistas en el país, de quien fue Adam Smith. A mí me parece bárbaro, pero ¡vamos! ¿Resulta que ‘Cristina es el pasado’ pero Adam Smith que está a 150 años es el presente? Basta no, basta en serio porque no suma”, lanzó.

axel kicillof y máximo
Máximo Kirchner cuestionó a Kicillof y al Gobierno nacional.

Máximo Kirchner cuestionó a Kicillof y al Gobierno nacional.

Críticas a Kicillof y defensa de Cristina

Kirchner también puso el foco en la situación judicial de Cristina Kirchner y cuestionó la estrategia política de quienes buscan acuerdos con sectores que, según afirmó, impulsaron su condena. “Si alguien piensa que se puede mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo pidiéndole permiso a los mismos que metieron en cana a Cristina… ¿es posible esa ecuación?”, planteó.

Las declaraciones se dan luego de que Kicillof publicara una columna en el diario Clarín, donde sostuvo que Adam Smith fue liberal pero no libertario y reivindicó el rol del Estado, en contraste con la visión del presidente Javier Milei.

Duras críticas al Gobierno

En su discurso, Máximo Kirchner también cuestionó la gestión nacional y habló de una “ineficiencia” para mejorar las condiciones de vida. “¿Cuál es la eficiencia del actual presidente a la hora de mejorar la calidad de su vida y su pueblo? ¿Cuál es la eficiencia del jefe de gabinete (Manuel Adorni)? ¿Cuál es la eficiencia del señor Toto Caputo? ¿Dónde está la eficiencia?”, se preguntó.

Y reflexionó sobre “una Argentina que tiene destruido el consumo interno y que aun así mantiene más de 2,5 puntos de inflación por mes”. Por otro lado, el dirigente cuestionó el uso del concepto de federalismo cuando, según su visión, se transforma en un “provincialismo” que desatiende intereses nacionales.

En ese marco, propuso redistribuir las retenciones a la soja entre las provincias. “¿Acaso no sería más federal, no sería bueno que entre todos y todas trabajemos para que por ejemplo las retenciones de la soja vuelvan a distribuirse entre las provincias argentinas? ¡Miren que buena idea para federalizar nuestro país!”, afirmó.

Además, sostuvo que esos recursos permitirían fortalecer a municipios y provincias, en lugar de destinarse exclusivamente al pago de la deuda.

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