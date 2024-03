Las frases más polémicas de Victoria Villarruel: del “pobre jamoncito” de Milei a su trato con Karina

Tras una semana de máxima tensión y reconciliaciones en la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una extensa entrevista a Jonatan Viale para describir cómo estaba su relación con el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria de Estado Karina Milei.

Sobre la funcionaria, la tildó de tener “fuerte carácter”. “Karina tiene mucho caracter pero yo también y las dos queremos lo mejhor para Javier. Es brava pero nos llevamos bien. Somos parecidas en algunas cosas, y en otras no”.

Y entre risas, la titular del Senado comentó: “Las dos queremos a Javier y las dos somos bravas, en el medio está Javier, pobre ‘jamoncito’”, lanzó en referencia al jefe de Estado.

Villarruel sostuvo que su relación con el mandatario nacional “está bien”, luego de los rumores que se establecieron sobre un supuesto distanciamiento entre ambos.

“Mi relación con Milei está bien”, señaló Villarruel y añadió: “Somos dos personas que se complementan”.

“Él es vehemente en la vida pública y es más tranquilo en la vida privada y yo soy al revés y nos complementamos. Yo soy más templada en la vida pública y en privado soy más extrovertida”, argumentó en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).

“Eso es lo que privilegió el pueblo argentino cuando nos eligió. Era y es algo muy completo”, remarcó.

Para finalizar, aseguró que no sintió que haya sido destinado a ella el comunicado que compartió el jefe de Estado, luego de que ella convocara una sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que finalmente se cayó. “Yo no me sentí tocada. No me equivoqué con el DNU”, afirmó la Vicepresidenta.

En otro tramo de la nota, Villarruel habló de lo ocurrido con Vilma Bedia, senadora de La Libertad Avanza, quien generó polémica tras haber contratado a diferentes miembros de su familia para trabajar junto a ella. Sobre esto, dijo: “Me parece genial que tengas tanta familia de confianza, pero vamos a dar el ejemplo. Podés conservar al que sea de mayor utilidad en tu labor legislativa”.

Y agregó: “El resto no tiene que estar trabajando en el Senado. No está bien. Vinimos a cambiar algo y nos tenemos que comportar en consonancia”.

“Con el Presidente hablamos con ella. Yo tengo que hablar hoy. El presidente lo hizo ayer. Entiendo que una persona de tu grupo familiar puede ser de tu grupo de confianza. Yo no tengo a nadie. Javier tiene a Karina, pero ella laburó a cuatro manos. Si yo hoy soy vice en parte también es gracias a ella”, completó Villarruel.