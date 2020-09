Video: tenso cruce de Cafiero con Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano por la injerencia de Cristina Kirchner

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero mantuvo un fuerte ida y vuelta con los conductores de TN, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, por la injerencia de Cristina Fernández de Kirchner en las decisiones del gobierno de Alberto Fernández, además de la política económica y las restricciones cambiarias.

Por un lado, el funcionario se refirió al “súper cepo” y cometió un furcio: “Nosotros tenemos que promover el ahorro en dólares”. Los conductores de “A dos voces” (TN) notaron el error y le recordaron a Cafiero que el mensaje de Alberto Fernández es de ahorrar en pesos y no en moneda extranjera, con el fin de fortalecer las reservas.

“Le digo que se tiene corregir porque dijo que hay que promover el ahorro en dólares. Un blooper como [Martín] Guzmán”, le advirtió Bonelli. “A todos nos pasa, mirá la hora que es. Arrancamos temprano”, reconoció Cafiero.

“No es delito tener dólares”, aclaró Cafiero y sumó: "No es mi caso, yo no tengo. Tuve dólares, muy pocos, pero los vendí”.

Con la tensión notable en la entrevista, el jefe de ministros defendió el rol de CFK y nuevamente apuntó contra el periodismo. “El diario de ustedes le echa toda la culpa de todo a Cristina. No se crean todas las notas que aparecen en su diario, porque no son verdad”, lanzó Cafiero. Y Bonelli le respondió: “Aburren con eso, hoy el Presidente [Alberto Fernández] apuntó de nuevo contra los medios; con eso aburren, hay que inventar otra cosa, otro relato”.

Bonelli y Alfano le dijeron a Cafiero que no necesitan la tapa de un diario para creer que la vicepresidenta influyó en decisiones como la quita de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

“Edgardo y yo y todo el mundo opinamos que la vicepresidenta avanzó sobre la credibilidad del Presidente”, dijo Bonelli. Y continuó: “También creemos, basados en información, en las causas de corrupción que tiene Cristina”. Y Cafiero lo enfrentó: “Los dos creen mal: ¿qué quieren que les diga? Es algo opinable, entonces. Todo el mundo no cree, vos no sos todo el mundo y no hablás por todo el mundo”.

El jefe de Gabinete se explayó respecto de la relación con el gobierno porteño y aseguró que se le había consultado antes. Sostuvo que tienen visiones “totalmente distintas” con la Ciudad. Y respondió: “Estamos exigidos a coordinar para no agregarle más angustia a la gente y por eso pensamos muy bien las acciones que tienen que ver con la pandemia, ahora en el resto de la política es difícil ponerse de acuerdo”.

Sobre la gestión de la economía, Cafiero retomó las críticas a Mauricio Macri y dijo que el “súper cepo” es “transitorio”. “La inflación está bajando, tenemos proyectada para este año una de 30 puntos y no de 54,4% como dejó el macrismo”, justificó.