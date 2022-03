Video: Pablo Duggan amenazó en C5N con cortar a José Luis Espert tras un tenso cruce

El conductor Pablo Duggan se cruzó al aire en C5N con el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) y hasta amenazó con echarlo del programa, en medio de un debate por las diferencias con Javier Milei, la crisis económica actual y los números de desaparecidos en la dictadura cívico-militar.

La entrevista ocurrió el lunes por la noche en “Desafío 2022″, donde a Espert se lo vio molesto por las afirmaciones que hizo el periodista K sobre su persona.

“No soy ningún negacionista de la dictadura. A lo sumo estoy convencido de que hubo dos demonios, pero no soy negacionista de militares asesinos. Sacame de ese conglomerado negacionista”, aclaró Espert.

Entonces, Duggan empezó a interrumpirlo: “Si sos de la teoría de los dos demonios, para mí sos negacionista. Militás con gente negacionista. Me llama la atención que militás con gente que ama a Menem. Carolina Píparo por ejemplo”.

El conductor también mencionó al diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), por lo que Espert explicó: “Milei no milita en Avanza Libertad. No tiene nada que ver conmigo. Sabés perfectamente que hace rato que no estamos juntos”.

El tenso ida y vuelta continuó con la intervención de los integrantes del panel de C5N, siempre con el tema de la dictadura.

“¿Vamos a hablar de eso toda la noche? ¿Hasta cuándo m... vamos a hablar? Estuvimos hablando 40 años, ya está. A la gente no le importa, se está cagando de hambre”, manifestó José Luis Espert cuando le volvieron a insistir sobre el tema. Duggan volvió a acusarlo de negacionista y subrayó que hablar de la dictadura es relevante: “Cuando un gobierno tira personas vivas de un avión, tortura, se roba hijos, mata y hace desaparecer gente. Es muy importante y a vos parece que no te importa”.

El legislador liberal respondió: “Por supuesto que es importante, yo no lo niego”. Y chicaneó al periodista que defiende al Gobierno: “¿Vos negás que hay un curro con los derechos humanos? ¿Negás lo que han currado las Madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas?”.

“Por supuesto que lo niego, te tenés que lavar la boca antes de hablar de las Madres de Plaza de Mayo”, lanzó Duggan, a lo que Espert replicó: “No me lavo nada”.

Cuando otro panelista interrumpió a Espert, el diputado volvió a decir: “No mientas. Niego que hayan sido 30 mil, no niego que haya habido desaparecidos. Vos sos mentiroso, es repugnante que como periodista seas mentiroso. Hasta los mismos terroristas hayan reconocido que no son 30 mil. Sos un caradura”.

“Mantengamos el clima de respeto”, pidió Duggan, pero al economista y docente pareció no importarle: “¡Respeto las pelotas! Mirá cómo va a decir 30 mil desaparecidos”. “Sos un violento, violento y negacionista”, acusó el presentador de TV de nuevo.

Pablo Duggan y José Luis Espert mantuvieron un tenso cruce en C5N

Con el ambiente tenso, Duggan amenazó con cortar la entrevista a Espert, luego de que al diputado no le gustara que lo compararan con las derechas de Donald Trump y Jair Bolsonaro.

“Escuchá la pregunta. Si no lo vas a dejar contestar, es una actitud violenta de tu parte y corto el reportaje ya mismo. O lo dejás terminar la pregunta o cortamos ahora”, advirtió el conductor de C5N.

Espert lanzó: “Cortalo al reportaje, dale. Boludeces no voy a escuchar. Pablito, no te me hagás el fino, el pobrecito, porque en mi ausencia decís de todo menos bonito y ahora estoy sentado acá”.

“¿Vas a escuchar la pregunta? Cortamos el reportaje, listo chicos”, afirmó el periodista, aunque la nota siguió y la respuesta del economista no tardó demasiado.

“Duggan cobarde. No se la banca. Tiene por lo menos tres con él. Más él, cuatro, y no se la banca conmigo solito. Me meten en categorías en las cuales no pertenezco. Ninguno de ustedes me puede hacer nada. Me puede doler que un hijo no me quiera, pero que ustedes no me quieran es lo que debería ocurrir”, contestó el economista.

Hacia el final, agregó: “Vos me dijiste que ibas a cortar y no cortaste. No tuviste huevos. Cuando amenazás, tenés que cumplir la amenaza. No te la creo”.