Video: insólita pelea entre Fátima Flórez como Cristina Kirchner y Patricia Bullrich en la mesa de Juana Viale

Un momento tenso y divertido a la vez se vivió el sábado en “La noche de Mirtha” (El Trece), el programa que conduce Juana Viale . El cruce fue protagonizado por Fátima Flórez y Patricia Bullrich, quienes se hicieron rápidamente virales en las redes sociales.

Durante la cena, la actriz se metió en la piel de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dejó sorprendidos a los invitados al ciclo. Si bien Juana estallaba en risas, no así la presidenta del PRO, quien se tomó en serio los dichos de Fátima con la voz de CFK.

“¿Vos me querés? Nosotras empezamos de forma parecida, éramos militantes. ¿Te acordás cuando éramos muy jóvenes y militábamos, que teníamos sueños, ideales? ¿Qué pasó con los tuyos? ¿Perdiste la brújula? ¿Qué te pasó? A ver”, la increpó “Cristina Kirchner” a Bullrich, recordándole sus inicios en la Juventud Peronista.

“No, la tengo más orientada que nunca. Me parece que la desorientaste vos”, respondió Bullrich.

“Cristina” levantó el tono y cuestionó a Bullrich, quien intentaba contestarle sin éxito: “¿Ah sí? Te parece con 10 años fantásticos de democracia. ¿Qué carajo hicieron ustedes con cuatro años? ¡Cuatro años!”.

El momento desató aplausos instantáneos por parte de los presentes en la mesa de Juanita. La conductora felicitó a Fátima Flórez por su trabajo como actriz, humorista e imitadora, destacando su capacidad para adaptarse a cada situación según el personaje.

“Nunca me imaginé semejante repercusión, además nunca me imaginé dentro de un show político, yo me imaginé haciendo lo mío, haciendo teatro, pero de repente en un programa político que tenga tanto rating, era impresionante”, recordó la actriz.

“La imitación es uno de los elementos que le da a la política más conocimiento de lo que le puede dar un programa de televisión”, dijo, por su parte, Patricia Bullrich.

Más allá de CFK, Fátima Flórez también imitó a Elisa “Lilita” Carrió, quien recientemente tuvo algunos altercados fugaces con Mauricio Macri . La imitadora aprovechó, por supuesto, la presencia de Bullrich para nutrir su diálogo político en la mesa.

“Yo nunca me peleo con nadie. Vos sí, de hecho tuviste unos comienzos en que eras amiga de Cristina Kirchner”, expresó “Lilita” en referencia a la exministra de Seguridad durante la gestión de Macri.