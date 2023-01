Video: Alberto Fernández recibió silbidos e insultos tras un acto en Miramar, pero aseguran que “ni se enteró”

Este lunes Alberto Fernández fue a Miramar donde mantuvo una reunión con funcionarios y representantes del sector turístico, con quienes analizó el avance de la temporada luego de anunciar la construcción de una cancha de hockey.

Cuando el Presidente se retiraba del lugar, un grupo de personas que lo esperaba en las inmediaciones comenzó a silbarle y a gritarle insultos. Esta situación quedó registrada en un video que momentos después comenzó a circular en las redes sociales.

Según informó diario Clarín, luego de que el video se volviera viral se especuló con la posibilidad de que la Casa Rosada hiciera cambios en la agenda. Sin embargo, fuentes cercanas al Presidente aseguraron que Fernández “ni se enteró”.

“No nos dimos cuenta, no escuchamos nada de eso. Evidentemente fue el señor que tiene el celular y alguno más, pero desde la camioneta no se escuchó nada”, dijo una fuente del Gobierno.

“Ni se enteró. No podemos decir que fue un escrache, porque Alberto no se enteró y no cambió nada la rutina que tenía prevista”, agregó.

En un primer momento se dijo que Alberto Fernández iba a recorrer la playa, pero en su lugar visitó el camión oftalmológico del Ministerio de Desarrollo Social. Esto abonó las especulaciones sobre el cambio de agenda, pero desde el Gobierno insistieron en que los gritos no fueron advertidos.