Victoria Villarruel sacó un busto de Néstor Kirchner del Congreso: “Yo no soy su viuda”

La presidenta del Senado retiró un busto del expresidente que se encontraba en el Salón de las Provincias, lo que derivó en un fuerte cruce con el senador Mayans en plena sesión. Luego, Victoria Villarruel fue consultada por un periodista por su decisión y no dudó en explicar lo que motivó su accionar.

“En el cierre del debate el senador Mayans se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado. ¿Eso fue orden suya?”, le consultó un cronista a la presidenta del Senado. “Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue Vicepresidente y yo no soy su viuda”, retrucó la vicepresidenta.

Y agregó: “No hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes”.

Tenso cruce en el Senado

Una de las discusiones que se dieron en la sesión preparatoria del Senado de hoy entre el bloque de Unión por la Patria y el oficialismo fue por el retiro de un busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en el Salón de las Provincias del Congreso. Específicamente, el cruce se dio durante la intervención del senador José Mayans que cuestionó el accionar de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Posteo de Anabel Fernández Sagasti, horas antes de la sesión donde se discutió por el busto de Néstor Kirchner. Foto Captura: X / @anabelfsagasti

Previamente, el hecho lo había denunciado en su cuenta de la red social X la senadora Anabel Fernández Sagasti: “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, posteó la dirigente mendocina.

Por su parte, la vicepresidenta explicó que el busto “se le envió al bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos”, y aseguró que “no hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes”.

Seguí leyendo: