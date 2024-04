Victoria Villarruel habló del aumento en las dietas del senado: “No tengo herramienta alguna para frenarlo”

Victoria Villarruel habló del aumento en las dietas de los senadores y dijo que la medida “es perfectamente legal” y que “no tiene herramienta alguna para frenarla”.

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, la vicepresidenta y titular del Senado, aclaró que ella en su carácter de vicepresidenta no está en condiciones de “obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos” dado que no es senadora.

“Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción”, agregó.

“Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”, remató.

El aumento de dietas fue instrumentado en medio de la sesión de este jueves, en una jugada que se gestó en secreto durante días para que el presidente Javier Milei no tuviera tiempo para reaccionar y mover hilos para impedirlo, informó la agencia Noticias Argentinas.

El aumento de dietas fue instrumentado en medio de la sesión de este jueves, en una jugada que se gestó en secreto durante días - X

A raíz de esta maniobra, Villarruel quedó envuelta en un escándalo que lo enfrenta a su propia base política y electoral, que considera que el sacrificio económico debe ser una premisa compartida por todos, especialmente por aquellos que ganaron con la consigna de que “no hay plata”.

La vicepresidenta ya había autorizado una recomposición de los sueldos de senadores nacionales en un 30% hace un mes atrás, pero tras las críticas que surgieron del propio jefe de Estado, terminó cediendo y retrotrayendo el aumento.

Sin embargo, luego de esa decisión ratificó que ella estaba a favor del aumento, ya que había que consideraba que la labor de los legisladores debía estar bien recompensada de acuerdo al nivel de responsabilidad institucional que desempeñan.

Este aumento alcanza una proporción muchísimo mayor al 30%, ya que de cobrar 1.700.000 pesos en mano los senadores pasarán a percibir más de 4 millones.

Milei criticó la decisión de la Cámara alta de subirse el sueldo en una votación a mano alzada sin registro nominal, y aclaró que los siete senadores de La Libertad Avanza votaron en contra, para evitar que el escándalo se le vuelva en su contra como un búmeran.

“Así se mueve la casta los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza el 2025 será paliza histórica”, escribió en su red social X.