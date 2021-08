Victoria Tolosa Paz: “Hablo de ‘garche’ con mis hijos, no sé por qué se armó un escándalo nacional”

Después de la polémica desatada por la frase “En el peronismo siempre se garchó”, la precandidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, defendió este martes su postura y contó que lo habla con “naturalidad” con sus hijos: “Parece que a algunos les molesta que una mujer hable de sexualidad”.

En diálogo con Radio Con Vos, Tolosa Paz explicó que “estábamos riéndonos en un contexto juvenil y distendido”, en referencia a la entrevista que les dio por YouTube a los periodistas K Pedro “El Cadete” Rosemblat y Martín Rechimuzzi.

“Fue como un escándalo nacional y empezaron a caer memes. Yo no hablé de mi sexualidad, explicó.

“Fue una entrevista muy larga en que hablé de política, de economía... No sé cuál es el problema. Los que hacemos política tenemos que saber dialogar en distintos escenarios y con distintos públicos. Tal vez algunos se sintieron excluidos. No sé si era una crítica o qué. Parece que a algunos les molesta que una mujer hable de sexualidad”, consideró.

“Pedí perdón por utilizar la palabra “garchar”, es una palabra que yo utilizo con mis hijos, digo ‘si van a garchando, cuídense usen preservativos’ a mis hijos” @vtolosapaz en el #pase con @Sietecase y @ertenembaum. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) August 31, 2021

Tolosa Paz pidió “perdón por utilizar la palabra ‘garchar’”, aunque reveló que la usa a diario en su vida familiar, incluso con sus hijos: “Es una palabra que yo utilizo con mis hijos. Les digo: ‘Si van a garchar, cuídense, usen preservativos’”.

“No me metí con la sexualidad de nadie. Han dicho cosas que están muy fuera de contexto. No creo haber ofendido a nadie cuando puse en boca lo que quiere la juventud. La gente quiere volver a una fiesta, a bailar hasta las 4 de la mañana”, agregó la expresidenta de la Coordinación de Políticas Sociales.

La frase del goce de Victoria Tolosa Paz

El escándalo estalló en las redes sociales el lunes por la mañana, luego de publicarse la entrevista que Tolosa Paz dio a los youtubers Pedro Rosemblat y Martín Rechimuzzi.

“En el peronismo siempre se garchó, es así. Nosotros vinimos para hacer posible la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria, y no hay felicidad de un pueblo sin garchar. Perdón, nosotros somos así. Lo que digo, es parte importante de la vida, el baile, el disfrute, el goce, no lo vamos a ocultar. Somos seres humanos, nos gusta gozar, nos gusta divertirnos”, expresó.

En un estilo descontracturado de campaña y apelando al voto de los jóvenes K, Tolosa Paz hizo una comparación sobre la campaña del Frente de Todos para las elecciones legislativas de este año, y también para los comicios presidenciales de 2023.

“Tenemos que ganar la copa del mundo, hay que entrenarse, vamos a las eliminatorias con un gran equipo, armados para hacer muchos goles. Vamos a tener un gran hito en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, que es tener un nivel de inmunidad todos y todas”, cerró.