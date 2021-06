Vadillo y Romano aseguraron que “no tienen jefes en Buenos Aires”

Desde un frondoso espacio verde ubicado en la localidad lujanina de Vistalba, el diputado provincial Mario Vadillo y el senador provincial Marcelo Romano fueron los rostros que presentaron el frente conformado por el Partido Verde y Ciudadanos por Mendoza que irá por bancas en las elecciones legislativas.

Acompañados por Emanuel Fugazzoto (presidente Partido Verde), los legisladores le dieron voz a los equipos departamentales. No se habló de candidaturas.

“Lo que estamos encarando desde Ciudadanos por Mendoza dentro del Partido Verde, que va a ser la forma de darle al mendocino una nueva oferta electoral porque no podemos seguir votando el odio, no podemos votar contra (Mauricio) Macri, contra Cristina (Fernández de Kirchner). Pero la realidad es que cuando llegamos y vemos la Legislatura, se agarran la mano y votan los proyectos que terminan siendo el negociado político”, criticó Vadillo citando los casos de IMPSA y Portezuelo del Viento.

Centrándose en la emergencia alimentaria, Vadillo aseguró que “en la Legislatura hemos denunciado, por ejemplo, cómo a los niños y niñas desde el 2018 les han sacado los lácteos, las proteínas saludables, lo que antiguamente le llamaban la copa de leche”.

“Hoy directamente ya no existen los lácteos en la merienda saludable. Ya no tiene nada de saludable, porque darles tortitas con una yerbita no es saludable. ¿Dónde están achicando estos gobiernos? Están achicando en lo más vulnerable, en las escuelas los que piden son los que no han llegado con un desayuno desde su casa”, indicó.

Insistió en que “en esta emergencia alimentaria estamos plantados. Lo que los otros partidos no están diciendo es que hay que encontrar herramientas para pasar esta emergencia. Y la primera es darle de comer a los que lo necesitan”.

“Nosotros tenemos muchas propuestas, que hemos venido defendiendo como el tema de OSEP, un tema que es tan claro, poder elegir tu propia obra social. Cuando uno conforma una propuesta política, tiene que hacerlo de abajo para arriba”, aseveró.

Presentación del espacio que conformaron Ciudadanos por Mendoza y el Partido Verde. Gentileza

En ese sentido, Vadillo considera que “es imposible creer que uno va a tener la solución de Buenos Aires para Mendoza. Acá como ven no está el político profesional que no ha vivido de la política, acá hay gente de la zona y traen sus problemáticas”.

“Y tal vez con Marcelo Romano no estemos en la Legislatura pero van a estar ellos para seguir toda la obra que hemos venido realizando, para seguir los proyectos que hemos presentado y lamentablemente lo de acompañantes terapéuticos y fibromialgia no han salido pero sí salieron otros. Hay muchas otras leyes que queremos que salgan”, se ilusionó.

“Esto es una elección legislativa, no elegimos ni presidente ni gobernador, acá buscamos legisladores que vengan del territorio. Y hay que meterse y ganar estas batallas porque estoy harto de escuchar de Cristina, Macri, hay que sacar estos políticos que están devastando a nuestra República. No queremos ni a (Alfredo) Cornejo ni a (Anabel Fernández) Sagasti. Nuestra vocación es la de ser independientes y lo hemos demostrado en la Legislatura y lo vamos a seguir demostrando”, concluyó.

Romano a su turno, sentenció que “aquí no va a trabajar ni para Vadillo ni para Fugazzoto ni para Romano, para ninguno de los que están acá. Vas a trabajar para tu comunidad. Y lo bueno de esto, es que ni el Partido Verde ni Ciudadanos por Mendoza tienen jefes en Buenos Aires, no tienen jefes tampoco en la Casa de Gobierno. Y esto nos da la libertad y la independencia necesaria para ir a defender el problema que vos tenés en tu localidad”.

En lo que pareciera ser un mensaje para el diputado nacional José Luis Ramón, Romano sostuvo que “siempre nosotros hemos tenido la misma forma de hacer política, aquellos que se fueron por otros rumbos y traicionaron esas bases, la sociedad mendocina los está castigando”.

“Con Mario siempre dijimos que íbamos a hacer política de una manera distinta, de abajo hacia arriba, porque consideramos que lo único que se hace de arriba hacia abajo es un pozo, el pozo donde esta Mendoza”, cerró.