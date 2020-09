Vadillo rompe con Protectora y arma un nuevo partido con sus aliados

Tras una serie de enfrentamientos conJosé Luis Ramón, su socio de toda la vida en lo jurídico y después en lo político, Mario Vadillo decidió romper definitivamente con Protectora y armar armar su propio partido: Ciudadanos por Mendoza. Junto a él se van el senador provincial Marcelo Romano y cuatro concejales.

Todo es muy reciente pero ya tienen armadas las actas y la carta orgánica, que no llevó mucho tiempo porque tienen la tinta fresca de cuando armaron hace dos años los papeles de Protectora Fuerza Política. La semana pasada sacaron el turno en la Justicia Federal para inscribir el nuevo partido y si está todo en orden, deberán juntar adhesiones y después afiliaciones (unas 4 mil) para finalmente conseguir la personería que les permita presentarse en elecciones con una boleta propia.

“Quizás en noviembre estemos en la etapa de las adhesiones, no sé si vamos a llegar a las elecciones del año que viene pero queremos darle continuidad al proyecto que teníamos y no dejar atrás los dos años de trabajo que venimos haciendo”, explicó a Los Andes Vadillo.

Aunque su idea inicial con Ramón era hacer crecer a Protectora -en las generales del año pasado presentaron listas en todos los departamentos, menos en los cuatro que desdoblaron-, el acercamiento al kirchnerismo en el Congreso nacional de su ex socio generó conflictos y Vadillo primero armó una línea interna que bautizó “Protectora Línea Fundadora”. Pero esta separación ahora se transforma en un divorcio.

“Ramón está muy cerca del PJ, mucha gente ya no se identifica con él y eso molesta a las personas que nos votaron. Porque ellos nos votaron porque no estábamos cerca de ninguna de las fuerzas políticas principales. En Argentina estamos inmersos en un sistema bipartidista perverso en el que a las terceras fuerzas se le exige más coherencia y transparencia que a los otros dos partidos”, explicó el diputado provincial, que ya había anticipado a Los Andes -con la polémica expropiación de Vicentín- que no se iba a volver a presentar en una lista con su excompañero de fórmula.

“Mucha gente nos dice ‘le vendieron el voto al PJ’ por las acciones de Ramón. Y nosotros no tenemos nada que ver con el peronismo ni el radicalismo. Que una persona haya sido seducida por una fuerza política no puede tirar el trabajo de dos años”, agregó Vadillo.

Ramón quedará solo con su primo Pablo Cairo (diputado provincial) en Protectora. Después de las elecciones del 2017, cuando la nueva fuerza política fue la gran sorpresa en las urnas, el primero en irse fue el pastor Héctor Bonarrico con su partido MasFe. Después se separó el Partido Intransigente, que le había dado el sello a la alianza para participar de esos comicios. Ahora se produce la sangría más grande: se fue parte de la dirigencia que fundó el partido hace solo dos años.

Quiénes son los “Ciudadanos”

La figura principal de Ciudadanos por Mendoza es Vadillo, que trabajó junto a Ramón por más de 20 años en la actividad privada y en Protectora como ONG de defensa de los consumidores. También participa el senador Marcelo Romano. De origen radical, fue pareja de la exvicegobernadora Laura Montero pero se fue de la UCR por sus enfrentamientos con Alfredo Cornejo.

Además, están los concejales Luis Giachino, María del Carmen Olivera, Lisi Rodríguez y Rubén Lázaro, quienes firmaron aquella nota en rechazo al apoyo de Ramón a la expropiación de Vicentín.

Aunque se habla de un coqueteo con el diputado provincial Jorge Difonso, más que nada por la postura antiminera que comparte con Romano, no hay nada confirmado.

Los mismos ejes que Protectora

Eligieron el nombre “Ciudadanos por Mendoza” porque sienten que es lo que más los representa. Y asegurar que no se sienten políticos de carrera preocupados por la “rosca” o el comité. Se definen como ciudadanos de a pie, gente común que camina por la calle y que eventualmente están ejerciendo un cargo electivo.

Además, como ejes fundamentales del partido plantean cuatro puntos -muy similares a los de Protectora- que serán las banderas que sostendrán: defensa del consumidor, defensa de los trabajadores, defensa de los bienes comunes y del medio ambiente, y defensa de la transparencia y de la ética pública. Este último, indicaron, es prioritario para luchar contra la corrupción.

“Estos ejes han sido nuestra base estos dos años. Los que nos ha permitido mantener una diferencia real con los partidos mayoritarios. Queremos ser la tercera fuerza mendocina y que no pierda interés real de Mendoza por los temas de Buenos Aires esperando que llegue un paquete de soluciones de la Capital”, señaló Vadillo.