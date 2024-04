Una senadora mendocina intentará que la Cámara dé marcha atrás con el dietazo de $6 millones

El revuelo generado por el dietazo que se votaron a su favor los senadores ayer, sigue dando qué hablar. Dos de los tres senadores mendocinos se opusieron y pidieron, vía administrativa, no recibir el aumento que superará los $6.000.000 brutos. Se trata del exgobernador Rodolfo Suárez y Mariana Juri, ambos radicales. Mientras que la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti aprobó el polémico incremento salarial.

Ante esto, Juri anticipó que intentará que se dé marcha atrás, con otra resolución, pero lo ve muy difícil. También desmintió una planilla que circula en las redes sociales, dónde se asegura que ella y Suárez votaron a favor.

“Lo que pasó ayer hay que simplificarlo. Un grupo de senadores resolvió aumentarse las dietas y algunos ítems más que tenemos. En nuestra opinión y lo conversamos mucho con Rodolfo Suárez, quizá reconocemos que los gastos en Buenos Aires han aumentado un montón, pero consideramos que este era un incremento exagerado”, dijo en contacto con Radio Nihuil.

La legisladora contó que intentaron, en principio, postergar esta discusión “teniendo en cuenta la situación de la Argentina, pero finalmente no ocurrió”. Además, afirmó que se empezó a “agitar” dentro de la Cámara esta decisión por los aumentos descomunales del vocero presidencial Manuel Adorni y otros ministros. “Fue un grupo de senadores que lo propuso y no nos pareció adecuado”, dijo.

“Algunos nos abocamos a lo que era más importante en la sesión de ayer. Poder aprobar los pliegos de los embajadores y los tratados internacionales por los que estábamos trabajando. Finalmente se propuso en esa misma sesión la aprobación de las dietas, que como fue aprobada por la mayoría de los senadores, quedó ratificada”, continuó.

La senadora contó que “la mayoría del Frente de Todos acompañó esa iniciativa y también partidos provinciales”. Además, admitió que el presidente de su bancada, Martín Lousteau “votó afirmativamente también, aunque gran parte del radicalismo no lo hizo”.

Juri fue enfática en aclarar que ella no acompañó la iniciativa, dado a que circuló la información de que nadie se opuso fehacientemente y la sola presencia, significó un acompañamiento. “Las votaciones a mano alzada están previstas, sobre todo para las resoluciones. Como no estaba en el temario necesitaba los 2/3. El hecho de no levantar la mano supone que uno no acompaña esa iniciativa. Se propone una votación a mano alzada y no es tomado como positivo el voto por la asistencia de un senador”, manifestó.

Y señaló que “está circulando malintencionadamente una planilla de votación dónde dice que nosotros acompañamos. Quiero aclarar que se trata de la votación anterior sobre los tratados internacionales. Una votación a mano alzada, no tiene planilla”.

Por último, Juri anticipó que presentará una resolución para intentar dar marcha atrás con este incremento, ya que es la única forma de concretarlo definitivamente. “Solamente se podría hacer a través de una sesión. Es la única manera de retrotraerlo. No lo puede hacer la Vicepresidenta, solo los senadores. Me hubiera gustado que no se tratara y lo veo muy difícil porque fue aprobado por una gran mayoría pero lo vamos a intentar”, completó.