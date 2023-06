Una mujer cabeceó el vidrio de un patrullero para fingir que era reprimida en Jujuy

Un insólito momento quedó grabado en Jujuy, justo en medio de las movilizaciones violentas contra la Policía y los edificios del Estado por la reforma constitucional. Es que una mujer que era detenido cabeceó el vidrio de un móvil policial para fingir que había sido reprimida por las fuerzas de seguridad.

El hecho, captado por un celular, sucedió el martes por la mañana, cuando la joven era ingresada a un patrullero. De repente, dio un cabezazo a uno de los vidrios traseros del vehículo policial. La mujer se había resistido a ser detenida y luchó con al menos cuatro oficiales en el transcurso de la secuencia. Posteriormente, comenzó una discusión y simuló que la reprimían.

Por supuesto, el golpe le costó una herida en la cabeza que, afortunadamente, no le provocó daños severos.

Curiosamente, el instante era transmitido en vivo por el canal kirchnerista C5N, que criticaba al gobierno de Gerardo Morales.

La manifestante que cabeceó el vidrio del patrullero en Jujuy (C5N)

“Batalla campal en la Legislatura jujeña”, decía uno de los zócalos de la pantalla en el momento de la detención. “Estallido jujeño” y “Máxima tensión: rompieron los vidrios de un patrullero”, agregaba el canal oficialista, pero sin hacer referencia a la “actuación” de la mujer que cabeceó el vidrio.

La periodista a cargo de la cobertura en Jujuy llegó a preguntarle a la mujer que era detenida (con un hilo de sangre) por su nombre: “Ayelén Ruiz”.

Una mujer cabeceó el vidrio de un patrullero para fingir que había sido reprimida en Jujuy (Captura de video)

Denuncian que la violencia en Jujuy fue planificada por organizaciones de Buenos Aires

En una reciente declaración, el jefe de la Policía de la provincia de Jujuy, Horacio Herbas Mejías, afirmó que los disturbios ocurridos recientemente en la región fueron cuidadosamente “estudiados y planificados” por organizaciones provenientes de Buenos Aires.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Herbas Mejías describió la presencia masiva de individuos con un acento característico de la ciudad de Buenos Aires que incitaban y lideraban los disturbios, cubriendo sus rostros y cabezas. Según sus palabras, esta gente había llegado desde fuera de la provincia con el objetivo de incitar y ejecutar los disturbios de manera coordinada. El jefe de Policía señaló que parecía como si hubieran recibido órdenes claras para llevar a cabo estos actos de violencia.

Protestas y represión en Jujuy por la aprobación y jura de la reforma constitucional jujeña (Télam)

Herbas Mejías reveló que ya tenían información previa sobre la posible llegada de individuos provenientes de otros partidos políticos no afines al Gobierno de la provincia, con la intención de generar disturbios. Además, afirmó haber presenciado personalmente la presencia de personas sospechosas que no pertenecían a la región y que se dedicaban a incitar a la violencia. Aunque reconoció que el disturbio fue organizado, aclaró que no fue llevado a cabo por personas locales, sino que contaron con la complicidad de algunos dirigentes de la provincia. También mencionó el apoyo que recibieron desde el exterior.

Entre los detenidos en relación a estos disturbios se encuentran Juan José Flores, Arnaldo Gabriel Miranda, Horacio Gabriel Mamani, Pablo Horacio Brandan, Gabriel Esteban Rivero, José Luciano Zalazar, José María Arce, Gabriel Jonatan Sandes, Frías Mauro Ricardo, Aldo Dario Ricardo, Jair Carlos Galian, Claudia Silvana Ayarde y Olegario Pascual Salva. Cabe destacar que varios de estos detenidos cuentan con antecedentes penales previos, incluyendo delitos como hurtos, amenazas, robos, abuso sexual y resistencia a la autoridad. Además, Nahuel Tomás Herrera y Leonardo Sebastián Cruz, también detenidos en relación a los disturbios, tienen un historial con más de 10 antecedentes penales.

Las investigaciones continúan en curso para determinar las motivaciones y la implicación de las personas involucradas en estos disturbios que afectaron la provincia de Jujuy.

