Una escuela emblemática tuvo que suspender las clases por los daños de la tormenta

Un cielorraso de la escuela quedó destruido. Candidatos opositores hablaron de "falta de inversión y ajuste", pero la DGE prometió que realizará obras

Una porción del cielorraso debió ser retirado porque podía caerse. Los alumnos estuvieron dos días sin clases presenciales.

Una escuela emblemática de Godoy Cruz tuvo que suspender el dictado de clases presencial en el inicio de la semana por los daños que provocó en su infraestructura la tormenta de Santa Rosa.

Esta situación se produjo en el colegio primario Guillermo Rawson, que tiene más de 800 alumnos y se ubica en la misma manzana que la municipalidad del departamento. Los alumnos no pudieron asistir lunes ni martes por las roturas y arreglos. Sin embargo, la DGE señaló que tuvieron clases por medios virtuales y aseguró que este miércoles volverán a las aulas.

Según la explicación oficial, el hueco en los techos que se observa en fotos y videos de las redes sociales se debe a que se quitó una parte del cielorraso porque había riesgo de que se cayera. Y afirmaron que en el colegio se hará a futro una obra de grandes proporciones para mejorar su infraestructura.

Los que no dejaron pasar el hecho fueron dos candidatos opositores, que ligaron el problema a la falta de inversión y el ajuste.

Mario Vadillo, candidato a diputado nacional del Frente Verde, relevó que los daños fueron la caída de un techo y que también se observaron "cañerías podridas y paredes agrietadas". "¿La @MzaDGE y el mantenimiento preventivo? La falta de inversión de @alfredocornejo pone en riesgo a los chicos", expresó el candidato.

Hoy la Escuela Rawson de Godoy Cruz tuvo que suspender clases por pedido de los padres: se cayó el techo, cañerías podridas y paredes agrietadas.

La @MzaDGE y el mantenimiento preventivo?

Eso que se desploma sobre las cabezas de nuestros pibes no es solo mampostería: es el resultado directo del ajuste en infraestructura educativa. Cornejo y Tadeo García Zalazar, alineados con Milei, miran para otro lado mientras recortan presupuesto donde más se necesita".



Hoy sus techos amanecieron caídos. Eso que se desploma sobre las cabezas de nuestros pibes no es solo mampostería: es el resultado directo del ajuste en infraestructura educativa.



Cornejo y Tadeo García Zalazar, alineados con Milei, miran para… pic.twitter.com/yK3W7shQcU — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) September 2, 2025