Una convocatoria del ministro de Justicia de la Nación demorará el juicio a Bento

La visita a Mendoza del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, y una charla a la que ha invitado a todos los jueces, alterarán la agenda del megajuicio a Walter Bento.

Sucede que el funcionario nacional ha convocado a los jueces y fiscales a una reunión que se hará a las 10 de este miércoles, lo que obligará a dilatar el reinicio del juicio hasta cerca del mediodía y postergará también declaraciones de testigos e indagatorias hasta bien entrado marzo, ya que se realizan tres audiencias cada dos semanas y la de este miércoles es la última de este turno.

El dato curioso es que Cúneo Libarona fue, precisamente, el anterior abogado defensor del exjuez acusado de liderar una asociación ilícita que pedía coimas a cambio de beneficios judiciales. Hubo quienes señalaron que el hecho de que la convocatoria del ahora ministro de Justicia de la Nación altere el desarrollo del juicio a su exdefendido era digno de “una serie de Netflix”.

“La visita del ministro trastocó la agenda, porque va a ir toda la Magistratura a enterarse qué va a decir”, señalaron en tribunales federales, sin ocultar cierta ofuscación.

Mientras le tocó ejercer el rol de abogado defensor de Bento, Cúneo vino a Mendoza y expresó por los medios que creía en la inocencia del exmagistrado. Llegó a considerar que era un “perseguido” por cuestiones de odio de sus colegas.

El entonces mediático abogado comparó el clima judicial en Mendoza con un “far west” y el año pasado, cuando anunció que renunciaba a la defensa de Bento, escribió una carta de despedida en la que manifestó su enojo con el fiscal de la causa, Dante Vega.

“Confío en que el Dr. Vega aclare en forma categórica sus escritos y ofensas en lo que a mí concierne (no lo hizo con su expresiones anteriores) o proceda como una persona de bien y sencillamente me llame y me pida disculpas. De lo contrario, y no se entienda mal porque es mi derecho, procederé como lo dispone el orden jurídico y las reglas que rigen en un Estado de Derecho”, advirtió Cúneo en el texto que se conoció en junio del año pasado.

Los tiempos y su rol han cambiado. Ahora, Vega precisamente es uno de los invitados a la reunión de este miércoles con Cúneo en la Secretaría Electoral, ubicada en calle San Martín 678, en la que seguramente se hablará sobre cómo mejorar el sistema de Justicia. También estarán allí las integrantes del Tribunal Oral Federal Número 2 que juzga a Bento, Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá.

La cita encontró a Bento en medio de su segunda declaración indagatoria en el juicio. Según señalaron las juezas en el cierre de la audiencia de este martes, su declaración se reiniciará a las 11.45 del miércoles, por la convocatoria del ministro Cúneo.

Al parecer ahora viene la parte más jugosa de la indagatoria, porque hasta aquí no hubo preguntas de los fiscales al ex juez acusado y el exmagistrado está dispuesto a responder. “Son un montón”, dijeron en ese ámbito. “Que se prepare Vega”, retrucó desafiante el actual abogado principal de Bento, Mariano Fragueiro Frías.

También estaba prevista para este miércoles la declaración de un testigo escurridizo, Diego Aliaga junior, hijo del exdespachante asesinado Diego Aliaga, quien era la supuesta “mano derecha” de Bento en la banda que pedía coimas en nombre del exjuez.

Aliaga hijo ha eludido las citaciones anteriores y estaba resuelto que la fuerza pública lo llevara este miércoles a tribunales a declarar, aunque las inesperadas alteraciones de la agenda del juicio provocaron dudas al respecto.