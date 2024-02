Bento acusó a la Fiscalía de integrar “una verdadera asociación ilícita”

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia de la semana, en el marco del megajuicio por presuntas coimas en la Justicia Federal mendocina. Las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Rattá escucharon esta tarde al presunto líder de la organización delictiva bajo investigación.

Durante la alocución de Bento hoy, el Fiscal Vega se convirtió en el foco de atención, quien mañana tendrá la oportunidad, junto con los demás fiscales, de interrogar a Bento. Hoy solamente tuvo lugar una versión de la historia.

“Hoy vengo a demostrar no solamente la inexistencia de una asociación ilícita que supuestamente encabezaba yo; sino, voy a evidenciar la verdadera asociación ilícita: la que comanda Vega”, abrió su declaración el ex Juez Federal.

Bento, con sus palabras, intentó rebatir los argumentos que lo incriminan: “Me acusan de ser el presunto líder de una organización que paralizaba investigaciones. Las investigaciones las llevan adelante los miembros de las fuerzas de seguridad. Yo estaría encantado que me traigan un policía de cualquier tipo que me dijera en qué causa yo di directivas para paralizar una investigación o fabricarla. No hay”.

Juicio al ex juez federal Walter Bento Foto: Orlando Pelichotti

“El supuesto objetivo de la asociación ilícita por la cual me imputan sería liberar presos a cambio de dinero. Pero lo han visto todos aquí, vinieron empleados de distintas categorías y todos conocían la temática y la metodología de trabajo que usábamos”, explicó Bento.

Además, aclaró: “Nunca una decisión que tomé en un caso fue unilateral. No tengo la verdad absoluta. Siempre trabajé con gente honesta y todas las decisiones fueron consensuadas con quien en virtud de sus capacidades me permitían decisiones desde el punto de vista jurídico”.

Según Bento la estrategia de la Fiscalía fue “detener e imputar a personas del delito de asociación ilícita. Y por qué ese delito, porque si solamente hubieran imputado por cohecho hubieran salido el día siguiente excarcelados. La imputación tuvo como finalidad la posibilidad de negociar la libertad de ciertos imputados, que en este momento la gozan, para encarcelar a quienes padecemos de estar privados de libertad”.

Luego, se refirió a Diego Aliaga, asesinado en 2020: “Todo lo que se armó acá tuvieron un nexo con una persona que ya no está más”.

“Aliaga no era nada mío, ni mi mano derecha ni mi mano izquierda, ninguna mano”. Y explicó que la Fiscalía le atribuyó dicha relación por 265 “capturas de pantalla” que habrían tenido lugar dentro de la aplicación Telegram y que demostrarían la comunicación entre ambos.

Y contraargumentó: “Ya vino un perito a explicar que no pueden (las capturas) constituir prueba alguna porque que no cumplen los requisitos de una prueba informática. No se puede ni asegurar la inalterabilidad de las capturas de pantalla. Ni tienen el valor Hash que las identificaría”.

“Utilizaron a Aliaga, porque es un muerto que no puede venir a sentarse en Tribunales y defenderse, yo jamás tuve relación con él, y muchísimo menos fue mi mano derecha”, le explicó Bento a las tres juezas que tomarán una decisión sobre su futuro a fin de este año.

Diego Barrera, quien fue condenado por asesinar a su amigo Aliaga, fue quien señaló a este último ante el fiscal Vega como alguien “que liberaba presos federales a cambio de plata”. Según Bento, habría un pacto entre el Fiscal, Barrera y su abogado para obtener beneficios para su familia también condenada, a cambio de inculpar a Aliaga.

Foto: Orlando Pelichotti

“Todos saben que desde el comienzo las declaraciones de Barrera en Instrucción (etapa previa al juicio oral) fueron producto de un pacto y de una negociación con el fiscal Vega y su abogado Carrizo”.

“Pero ahora, ¿cuando mintió Barrera? Y con lo que dijo en la Instrucción estamos todos detenidos y sentados acá. Y resulta que cuando vino a declarar al Tribunal bajo juramento, nadie quiso hacerle preguntas. Evidentemente no quieren oír o hay algo que no quieren que diga”.

El imputado por ser líder de la banda delictiva, advirtió: “Cuando el Fiscal Vega incumplió su palabra, no porque no quiera sino porque no puede, Barrera vino a declarar y admitió que en su declaración del 5 de febrero de 2021, fue manipulado por el Fiscal y por el abogado Carrizo”, amplió Bento.

Luego, con el pasar de las horas, dentro de su extensa exposición, pidió a la fiscalía que le muestren una foto de él recibiendo dinero o un maletín: “No hay porque nunca recibí nada de nadie. Siempre trabajé con honestidad”, contó el ex Juez Federal. Una convocatoria del ministro de Justicia de la Nación alterará la agenda del juicio a Bento.

La última perla de esta jornada fue cuando Mariano Fragueiro, el abogado principal de Bento, desafió a la Fiscalía: “Que Vega esté preparado”. Es que mañana la Fiscalía interrogará a Bento, dado que hoy no alcanzó el tiempo.