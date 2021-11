Una concejala protagonizó un desopilante spot disfrazada de la muñeca de El Juego del Calamar

La concejala salteña Griselda Galleguillos, quien fue electa por el distrito de Rosario de Lerma y es parte de Juntos por el Cambio, protagoniza un desopilante y violento spot de campaña de cara a las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo próximo en todo el país. Disfrazada de “la muñeca asesina” de la serie “El Juego del Calamar” (uno de los contenidos que es furor en la plataforma de streaming Netflix), la edil pide “eliminar” a los políticos que no cumplen con sus promesas de campaña.

Griselda Galleguillos, la concejala salteña de Juntos por el Cambio que grabó un desopilante spot inspirado en "El Juego del Calamar". Foto: Facebook Griselda Galleguillos

Este insólito spot de campaña fue difundido por la propia Galleguillos en sus redes, quien incluso sale disfrazada de una de las protagonistas centrales de esta serie sudcoreana -la temible muñeca asesina-, y el hilo conductor de su mensaje tiene que ver con el argumento de esta cuestionada producción: “eliminar” a otras personas.

Otro elemento que llama la atención en el spot es que la concejala lleva la característica gorra amarilla del referente y dirigente salteño Alfredo Olmedo. Mientras suena la canción de “El Juego del Calamar” y de fondo se ve a otra persona disfrazada de uno de los “sicarios” de la serie -con su máscara e infaltable mono rojo- bailando, Galleguillos entona “Votaremos, gana el amarillo”. Se trata de un spot en apoyo al candidato a diputado por JXC, Carlos Zapata.

🐙CONCEJAL SALTEÑA HIZO UN SPOT CON "EL JUEGO DEL CALAMAR"



Bajo la temática de la popular serie "El juego del Calamar", la concejal de Rosario Lerma Griselda Galleguillos realizó un bizarro spot de campaña para que "voten al amarillo" y apoyen a Carlos Zapata. pic.twitter.com/CGdpTMfdyK — FM CAPITAL 97.7 (@fmcapitalsalta) November 8, 2021

“Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; si no querés que te sigan robando, eliminalos”, canta y baila Galleguillos mientras suena de fondo la melodía de la canción de la serie en versión cumbia. “Humor sólo para entendidos“, aclaró la edil al final de la publicación. Quien interpreta al soldado es su hermano, Guillermo Galleguillos -también concejal-, aunque a él no se le ve la cara.

Griselda Galleguillos, la concejala salteña de Juntos por el Cambio que grabó un desopilante spot inspirado en "El Juego del Calamar". Foto: Facebook Griselda Galleguillos

La inspiración de este spot es la serie de Netflix “El Juego del Calamar”, donde los participantes deben detenerse cuando la música deja de sonar. Quienes no lo hacen, son eliminados de un disparo.

Creatividad con antecedentes

Este llamativo spot de campaña de Griselda Galleguillos no es el primero que protagoniza y da que hablar. En agosto, la concejala también fue noticia en los medios tras protagonizar un spot en el que bailaba en una terraza. “Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa’ decir la verdad, no necesito estar borracha” cantaba en aquel video.

Además, también fue la artífice de un importante escándalo vinculado con el sorteo de bombachas y bebidas alcohólicas y por publicar otros videos.