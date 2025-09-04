"Una chantada": Fernández Sagasti estalló por el archivo de su denuncia penal contra Cornejo

La Unidad Fiscal de Delitos Económicos decidió archivar la denuncia que impulsó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador Alfredo Cornejo por presunta malversación de fondos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles, por el convenio firmado entre la Provincia y Vialidad Nacional para el traspaso de obras en rutas nacionales.

La legisladora kirchnerista había presentado la denuncia ante la Justicia Federal el 21 de julio pasado, pero una semana después el Ministerio Público Fiscal de la Nación decidió remitirla a la justicia provincial al afirmar que no tenía competencia para investigarla.

Desde ese entonces, el expediente tramitó en el MPF mendocino y la fiscal de Delitos Económicos, Gabriela García Cobos , fue la encargada de llevar adelante la investigación.

Según pudo averiguar Los Andes, García Cobos no encontró la “comisión de un delito” y por lo tanto descartó avanzar en una imputación contra el gobernador. De tal modo le elevó la consulta al jefe de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Alejandro Iturbide , para que dicte el archivo formal.

Ante esto, Fernández Sagasti reaccionó a través de las redes sociales. En su cuenta de X manifestó: "¿Sorpresa? El día que el Poder Judicial mendocino investigue una causa de corrupción de Cornejo, será justicia. Mientras tanto, es solo una chantada ".

"Bonarrico, el robo en Vialidad Provincial, funcionarios millonarios que no declaran sus bienes... Ahora, la estafa al pueblo de Mendoza, que PAGARÁ TRES VECES una ruta que debería pagar Milei. Una (in)justicia con mayoría automática, paralizada ante el patrón. Vergonzoso", sentenció la legisladora.

Qué planteaba la denuncia de Fernández Sagasti

Cuando presentó su denuncia ante la Justicia Federal, Fernández Sagasti explicó que el convenio cuestionado implica que la provincia se haga cargo del mantenimiento de rutas que son de competencia nacional, una decisión que, según señaló, “hace que los mendocinos paguemos tres veces por las rutas que debería costear el Estado Nacional”.

En esa línea, detalló: “Primero, los mendocinos ya pagamos estos arreglos a través de los impuestos como el IVA o el impuesto al combustible. Segundo, Cornejo pretende financiar las obras con los fondos de Portezuelo del Viento. Y tercero, anuncian que habrá peajes. No decimos que no se arreglen las rutas, pero pedimos al gobernador que le reclame a la Nación por la plata de los mendocinos”.

La fiscal federal Patricia Santoni fue quién recibió esta denuncia y días después emitió una resolución en la que descartaba que se haya producido un perjuicio al patrimonio nacional o que funcionarios federales hayan incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones.

Según el dictamen, los hechos denunciados debían ser analizados por la Justicia provincial, ya que no se observaba ninguna afectación al patrimonio del Estado nacional ni a sus instituciones.

El texto subrayó que la jurisdicción federal es “restrictiva y de excepción” y solo interviene en los casos que establece explícitamente la Constitución. “Los hechos deben ser investigados por la Justicia de Mendoza”, concluyó el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Tras esa definición, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de los tribunales provinciales y ahora, casi dos meses después, será archivada formalmente.