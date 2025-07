La irónica y fuerte reacción de Fernández Sagasti tras la negativa de la Justicia Federal para investigar a Cornejo

“La verdad, el abogado que redactó la denuncia no hizo mucho esfuerzo : acusa un supuesto incumplimiento de leyes provinciales, pero lo hace en la Justicia federal. Eso es el ABC del derecho. Incluso quienes no somos abogados sabemos que hay un tema de jurisdicción. Pero bueno, esperemos qué dice la Justicia”, comentó Cornejo.

El gobernador Alfredo Cornejo responderá la demanda presentada por Anabel Fernández Sagasti

El mandatario agregó que, si la causa avanza, “responderemos esa denuncia como corresponde, pero también vamos a dar nuestra versión de los hechos”.

Por su parte, Mema indicó a este medio que la denuncia de Fernández Sagasti “no corresponde al fuero federal: está denunciando al gobernador por supuestos incumplimientos de leyes provinciales”. Además, destacó que el convenio pasó por todas las instancias legales requeridas por la Constitución, incluida la Legislatura, aunque este último paso no era un requisito obligatorio.

En la misma línea que el gobernador, el ministro minimizó la acusación y aseguró: “Nunca estudian. Todo es charla de café y no se han preparado para gestionar. Es la consecuencia de no tomarse los temas en serio y de hacer política berreta”.

La postura de la Justicia Federal

La fiscal federal Patricia Santoni emitió una resolución en la que descartó que se haya producido un perjuicio al patrimonio nacional o que funcionarios federales hayan incurrido en delitos en el ejercicio de sus funciones.

Según el dictamen, los hechos denunciados deben ser analizados por la Justicia provincial, ya que no se observa ninguna afectación al patrimonio del Estado nacional ni a sus instituciones.

El texto subraya que la jurisdicción federal es “restrictiva y de excepción” y solo interviene en los casos que establece explícitamente la Constitución. “Los hechos deben ser investigados por la Justicia de Mendoza”, concluyó el Ministerio Público Fiscal.

Tras esa definición, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de los tribunales provinciales.

La reacción de Fernández Sagasti

El fallo de la Justicia Federal no fue bien recibido por la senadora nacional, quien expresó su descontento en redes sociales. En su cuenta de X, Fernández Sagasti calificó al gobernador Cornejo de “delincuente” e ironizó con una frase dicha por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus.

“Coincido con la ministra Rus: la Justicia es demasiado rápida para exculpar delincuentes. Este caso no es la excepción”, escribió Sagasti. Para la dirigente kirchnerista, “el gobernador está utilizando dinero de los mendocinos para su campaña electoral, haciéndonos pagar tres veces por las rutas nacionales, y la Justicia lo protege”.

Publicación de Anabel Fernández Sagasti Publicación de la senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti. Cuneta de X de Anabel Fernández Sagasti.

En su descargo, la senadora recomendó al Ejecutivo provincial que “no se hagan los rulos”, ya que, según su interpretación, la Justicia Federal “no dijo que no hay delito”.

“¿Todo muy normal en la Mendoza feudal, no? De todas maneras, no se hagan los rulos… La Justicia Federal no dijo que no hay delito, solo dijo que lo resuelva su exministro de Gobierno, Dalmiro Garay”, concluyó Fernández Sagasti.