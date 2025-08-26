Fernández Sagasti dice que hay consenso para aprobar un presupuesto "histórico" destinado al deporte

Más de cien deportistas fueron distinguidos este martes en la comisión de Deporte del Senado nacional, que preside la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti .

Pero además, en franco desafío al presidente Javier Milei , la legisladora kirchnerista aseguró que hay consenso para impulsar un proyecto de ley que contempla un financiamiento cercano a los 100 millones de dólares destinado al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo ( ENARD ) , lo que representaría "el mayor presupuesto en la historia del deporte argentino", resaltaron desde el PJ .

“Hoy no estamos aquí simplemente para celebrar los logros deportivos, que son inmensos y nos llenan de un profundo orgullo. Estamos aquí para tener una conversación honesta, profunda y urgente sobre el futuro del deporte en la Argentina ”, afirmó Fernández Sagasti.

En ese contexto, criticó el ajuste impulsado durante la gestión del presidente Milei . “Nos enfrentamos a una caída real del 56% en el presupuesto destinado al deporte para 2025 en comparación con 2023; un recorte del 65% en el presupuesto de los históricos Juegos Nacionales Evita. Y quizás el dato más devastador es la reducción drástica, casi terminal, de un 87% en las partidas destinadas a la infraestructura de nuestros clubes de barrio ”, sentenció.

Fernández Sagasti señaló que, desde el Congreso de la Nación, se llegó a un consenso con diputados de otras fuerzas políticas, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes , para impulsar el mencionado proyecto de los 100 millones de dólares.

“Un presupuesto con una perspectiva federal, con participación directa de las provincias, para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar: a los atletas, a los clubes, a la infraestructura, a la formación”, señaló la legisladora.

El deporte mendocino, reconocido

Durante el evento, la Comisión de Deporte recordó la historia de Juan Arrieguez, campeón de lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos Junior, cuyo caso se hizo viral tras reconocer que no tiene una bala propia para entrenar y utiliza la que le presta el exatleta olímpico Germán Lauro.

“Quiero que sepan que los vemos, que valoramos su esfuerzo sobrehumano y que entendemos su sacrificio. Un sacrificio que muchas veces se multiplica por la ausencia y la indiferencia del Estado”, aseguró Fernández Sagasti.

En cuanto a los mendocinos reconocidos por el Senado, se trata de deportistas que ganaron medallas en los Juegos Panamericanos 2025. La lista está conformada por:

* Julieta Benedetti (oro) – Ruta individual femenina

* Lautaro Martínez (oro) – Hockey sobre césped

* Milagros Alastra (oro) – Hockey sobre césped

* Sol Guignet (oro) – Hockey sobre césped

* Martín Maya (plata) – Balonmano

* Nahuel Rojas (plata) – Vóley

* Lucía Miralles (plata) – Cross country olímpico

* Josefina Mella (bronce) – Pistola 10 metros aire

* Martín Mansilla (plata) – Cuatro sin timonel

* Mateo Di Leo Blas (bronce) – 80 kg masculino (Taekwondo)