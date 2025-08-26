26 de agosto de 2025 - 22:37

Los controladores aéreos suspendieron el paro del jueves: el sábado continúa la medida de fuerza

En caso de no llegar a un acuerdo, el paro se podría extender durante septiembre. Desde Atepsa esperan "arribar a una solución".

Los controladores aéreos levantaron el paro del jueves, pero ratificaron el del sábado.

Los controladores aéreos levantaron el paro del jueves, pero ratificaron el del sábado.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto. La medida se tomó luego de haber sido convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. La reunión será este miércoles.

Leé además

Los controladores aéreos confirmaron medidas de fuerza entre el 22 y el 30 de agosto, lo que generará demoras y reprogramaciones de vuelos en todo el país.

Paro de controladores aéreos: más de 15 mil pasajeros afectados y 178 vuelos alterados este martes

Por Redacción Sociedad
Cayó la cantidad de visitantes y la salida de argentinos marcó récord en julio.

Turismo en julio: saldo negativo de visitantes extranjeros, pero récord de argentinos al exterior

Por Redacción Economía

De acuerdo a lo decidido por el Plenario de Delegados, la protesta de esta semana quedó postergada. Sin embargo, se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30.

Además continúa la posibilidad de que se extiendan las medidas de fuerza durante septiembre, en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones. De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.

El cronograma de días y horarios del paro de controladores aéreos
El cronograma de días y horarios del paro de controladores aéreos.

El cronograma de días y horarios del paro de controladores aéreos.

Suspensión del paro de controladores aéreos

La suspensión del paro fue confirmada este martes por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). En ese marco, la medida de hoy -tercer día de huelga- afectó a 15 mil pasajeros.

"En el día de la fecha fuimos convocados urgentemente por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a una audiencia en conjunto con el empleador, para el miércoles 27 de agosto, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo", señaló Atepsa en un comunicado.

Desde el sindicato detallaron que la audiencia en Trabajo requiere que las negociaciones se hagan "en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones".

"Nuevamente, realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto que perjudica directamente a nuestros salarios, a nuestras profesiones y a la aviación en general. Instamos a las autoridades a que tengan la responsabilidad necesaria para negociar de buena fe y sin condicionamientos", informaron desde Atepsa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Vuelos cancelados y demorados en el aeropuerto de Mendoza - Foto archivo / Los Andes

Otra vez paro: hay 15 vuelos afectados en el aeropuerto de Mendoza

Por Redacción Economía
Este domingo continuará el paro de controladores aéreos

Este domingo continúa el paro de controladores aéreos: el cronograma día por día

Por Redacción Sociedad
El paro dispuesto por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) comenzó a sentirse este viernes en los aeropuertos del país.

Fuerte impacto en el primer dia del paro de controladores con caos y demoras: cuándo y cómo sigue la huelga

Por Redacción Sociedad
Anabel Fernández Sagasti distinguió a más de 100 deportistas en el Congreso nacional. Foto: PJ.

Fernández Sagasti dice que hay consenso para aprobar un presupuesto "histórico" destinado al deporte

Por Redacción Política