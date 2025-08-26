Los controladores aéreos suspendieron el paro del jueves: el sábado continúa la medida de fuerza

En caso de no llegar a un acuerdo, el paro se podría extender durante septiembre. Desde Atepsa esperan "arribar a una solución".

Los controladores aéreos levantaron el paro del jueves, pero ratificaron el del sábado.

Los controladores aéreos resolvieron levantar la medida de fuerza que estaba prevista para este jueves 28 de agosto. La medida se tomó luego de haber sido convocados a una audiencia en la Secretaría de Trabajo. La reunión será este miércoles.

De acuerdo a lo decidido por el Plenario de Delegados, la protesta de esta semana quedó postergada. Sin embargo, se mantienen en pie las acciones gremiales programadas para el sábado 30.

Además continúa la posibilidad de que se extiendan las medidas de fuerza durante septiembre, en caso de no llegar a un acuerdo en las negociaciones. De esta manera, la actividad aérea no sufrirá interrupciones el jueves, mientras el sector aguarda los resultados de la reunión con las autoridades laborales.

El cronograma de días y horarios del paro de controladores aéreos El cronograma de días y horarios del paro de controladores aéreos. Atepsa Suspensión del paro de controladores aéreos La suspensión del paro fue confirmada este martes por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). En ese marco, la medida de hoy -tercer día de huelga- afectó a 15 mil pasajeros.

"En el día de la fecha fuimos convocados urgentemente por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a una audiencia en conjunto con el empleador, para el miércoles 27 de agosto, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo", señaló Atepsa en un comunicado.

Desde el sindicato detallaron que la audiencia en Trabajo requiere que las negociaciones se hagan "en un marco de paz social, a fin de poder acercar posiciones". "Nuevamente, realizaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para lograr arribar a una solución al conflicto que perjudica directamente a nuestros salarios, a nuestras profesiones y a la aviación en general. Instamos a las autoridades a que tengan la responsabilidad necesaria para negociar de buena fe y sin condicionamientos", informaron desde Atepsa.