26 de agosto de 2025 - 21:05

Turismo en julio: saldo negativo de visitantes extranjeros, pero récord de argentinos al exterior

Los datos del Indec revelaron que con un total de 843.100, las salidas de argentinos marcaron récord desde 2017.

Cayó la cantidad de visitantes y la salida de argentinos marcó récord en julio.

Cayó la cantidad de visitantes y la salida de argentinos marcó récord en julio.

Foto:

Infobae
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina en julio. Se trató de 427.200 personas, lo que representó una caída del 16% con respecto al mismo mes del 2024.

Leé además

Brasil levantó la sanción por “inconsistencias operativas” a Aerolíneas Argentinas. 

Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y aumenta vuelos a Brasil tras la quita de una sanción

Por Redacción Economía
Aduana controla el ingreso de electrodomésticos de línea blanca bajo un régimen especial de ARCA.

Cómo importar electrodomésticos de línea blanca desde Brasil y pagar menos impuestos según ARCA

Por Melisa Sbrocco

Diferente es la situación con el turismo emisivo, que registró una suba del 26,5% interanual y aumentó a 843.100 la cantidad de turistas. Este último dato marca un récord desde 2017.

Turismo Internacional
Turismo Internacional.

Turismo Internacional.

Turismo receptivo

En el séptimo mes del año, ingresaron 704.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 fueron excursionistas. El 76,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes: los principales fueron Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%).

Del total de los turistas no residentes, el 48,7% llegó al país a través de la vía aérea, el 38,7% a través de vía terrestre y el 12,5% a través de vía fluvial/marítima.

Turismo Internacional
Turismo Internacional.

Turismo Internacional.

Turismo emisivo

Las salidas al exterior incluyeron a 1.558.500 visitantes residentes por todas las vías internacionales. Del total, 843.100 fueron turistas y 715.400 fueron excursionistas.

Dentro de los principales destinos elegidos por los argentinos se ubica Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%).

Turismo Internacional
Turismo Internacional.

Turismo Internacional.

Turismo en Julio

De esta manera, el séptimo mes del año registró un saldo negativo de 854.500 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso, como consecuencia de los 415.900 turistas y 438.700 excursionistas, ambos con saldos negativos.

En ese marco, los visitantes no residentes realizaron 726.700 viajes y los visitantes residentes un total de1.558.500 miles de viajes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

martin romano en aconcagua radio sobre el travel sale: el 67% de las compras son a destinos nacionales

Martín Romano en Aconcagua Radio sobre el Travel Sale: "El 67% de las compras son a destinos nacionales"

Por Redacción
Turistas en Mendoza

Turismo a la baja: para el sector privado la ocupación hotelera cae y suben los viajes al exterior

Por Melisa Sbrocco
Ocupación hotelera: se hospedaron 1.201.176 viajeros en junio.

Ocupación hotelera: viajaron 1,2 millones de turistas en junio y Mendoza se destacó en el ranking

Por Redacción Economía
a solo 2 horas de buenos aires, el pueblo con historia, tranquilidad y atardeceres unicos

A solo 2 horas de Buenos Aires, el pueblo con historia, tranquilidad y atardeceres únicos

Por Andrés Aguilera