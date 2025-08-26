Turismo en julio: saldo negativo de visitantes extranjeros, pero récord de argentinos al exterior

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( Indec ) informó la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina en julio. Se trató de 427.200 personas, lo que representó una caída del 16% con respecto al mismo mes del 2024 .

Aerolíneas Argentinas suma nuevas rutas y aumenta vuelos a Brasil tras la quita de una sanción

Diferente es la situación con el turismo emisivo, que registró una suba del 26,5% interanual y aumentó a 843.100 la cantidad de turistas. Este último dato marca un récord desde 2017.

En el séptimo mes del año, ingresaron 704.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 427.200 fueron turistas y 276.800 fueron excursionistas. El 76,3% del turismo receptivo provino de los países limítrofes: los principales fueron Brasil (32,3%) y Uruguay (21,3%) .

Del total de los turistas no residentes, el 48,7% llegó al país a través de la vía aérea , el 38,7% a través de vía terrestre y el 12,5% a través de vía fluvial/marítima.

Las salidas al exterior incluyeron a 1.558.500 visitantes residentes por todas las vías internacionales. Del total, 843.100 fueron turistas y 715.400 fueron excursionistas .

Dentro de los principales destinos elegidos por los argentinos se ubica Brasil (23%), Chile (18,1%) y Paraguay (15%).

Turismo Internacional Turismo Internacional. Indec

Turismo en Julio

De esta manera, el séptimo mes del año registró un saldo negativo de 854.500 de visitantes internacionales por todas las vías de acceso, como consecuencia de los 415.900 turistas y 438.700 excursionistas, ambos con saldos negativos.

En ese marco, los visitantes no residentes realizaron 726.700 viajes y los visitantes residentes un total de1.558.500 miles de viajes.