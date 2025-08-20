Ocupación hotelera: viajaron 1,2 millones de turistas en junio y Mendoza se destacó en el ranking

El turismo argentino mostró una leve retracción en junio: más de 1,2 millones de personas se alojaron en hoteles y parahotelería , lo que significó una baja del 0,4% en comparación con el mismo mes del 2024, según el último informe del Indec . Aun así, Mendoza logró meterse entre los destinos más elegidos , dentro del grupo de las seis ciudades con mayor movimiento.

De ese total, la mayoría de los viajeros fueron residentes del país, mientras que la llegada de extranjeros registró una caída. El estudio marcó un aumento de 0,4% en los turistas locales, frente a una baja de 3,9% en los visitantes internacionales. El 81,4% de los viajeros hospedados fueron residentes.

Las regiones turísticas que hospedaron el mayor número de viajeros fueron Ciudad de Buenos Aires, con 281.511 personas hospedadas, y Patagonia, con 205.876.

El sector turístico espera una buena afluencia de visitantes durante el invierno en Mendoza.

Los destinos turísticos más visitados fueron: Mar del Plata (Buenos Aires), con 47.506; Puerto Iguazú (Litoral), con 43.923; San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 41.147; Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 39.560 ; Rosario (Litoral), con 37.065; y ciudad de Salta (Norte), con 33.269.

El 34,5% de las pernoctaciones se realizaron en Hoteles 4 y 5 estrellas ; el 34,2%, en Hoteles 3 estrellas, apart y boutiques; el 16,1%, en Hoteles 1 y 2 estrellas; y el 15,2%, en establecimientos Parahoteleros.

Las pernoctaciones de viajeros residentes se registraron principalmente en Hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, con 35,4%; y en Hoteles 4 y 5 estrellas, con 28,4%; mientras que en las de viajeros no residentes se destacó la categoría Hoteles 4 y 5 estrellas, con 57,6%.

La estadía promedio de los viajeros fue 2,1 noches, 6,6% menos que el mismo mes del año anterior. Los Hoteles 1 y 2 estrellas y los establecimientos Parahoteleros tuvieron la mayor estadía promedio, ambos con 2,3 noches.

La región turística que presentó la mayor estadía promedio fue Patagonia, con 2,6 noches; seguida por Buenos Aires, con 2,3 noches.

En junio, el 79,0% de las pernoctaciones en el país correspondieron a viajeros residentes, mientras que el 21,0% fueron de viajeros no residentes.

De dónde provienen los viajantes

Según la región de origen, el mayor número de pernoctaciones de viajeros residentes provino de quienes viajaron desde CABA y partidos del Gran Buenos Aires, con 28,6%. Para los no residentes, la mayor cantidad de pernoctaciones fue de viajeros provenientes de Mercosur, con 47,4%; seguidos por los de los países que componen el bloque “Resto de América”, con 27,5%; y los de Europa, con 10,4%.

Las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 10,3 millones, 1,2% más que en junio de 2024; mientras que las ocupadas totalizaron 2,6 millones y disminuyeron 7,1% interanual. La tasa de ocupación de plazas fue de 24,9%.