20 de agosto de 2025 - 22:00

Ocupación hotelera: viajaron 1,2 millones de turistas en junio y Mendoza se destacó en el ranking

Aun así, la Encuesta de Ocupación Hotelera del Indec reveló una baja del 0,4% en comparación del 2024. Los turistas locales crecieron, mientras que los visitantes internacionales disminuyeron. Los mejores hoteles superaron a los 3 estrellas, apart y boutiques.

Ocupación hotelera: se hospedaron 1.201.176 viajeros en junio.

Ocupación hotelera: se hospedaron 1.201.176 viajeros en junio.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El turismo argentino mostró una leve retracción en junio: más de 1,2 millones de personas se alojaron en hoteles y parahotelería, lo que significó una baja del 0,4% en comparación con el mismo mes del 2024, según el último informe del Indec. Aun así, Mendoza logró meterse entre los destinos más elegidos, dentro del grupo de las seis ciudades con mayor movimiento.

Leé además

Alerta por viento zonda este jueves en Mendoza

Alerta por viento Zonda este jueves en Mendoza: a qué zonas afectará y a cuánto llegará la máxima

Por Redacción Sociedad
Alfredo Cornejo, el único orador en un encuentro en Buenos Aires con los principales empresarios petroleros del país.

Cornejo en el Club del Petróleo: "Queremos recuperar la producción y atraer capital privado a Mendoza"

Por Redacción Economía

De ese total, la mayoría de los viajeros fueron residentes del país, mientras que la llegada de extranjeros registró una caída. El estudio marcó un aumento de 0,4% en los turistas locales, frente a una baja de 3,9% en los visitantes internacionales. El 81,4% de los viajeros hospedados fueron residentes.

turismo-y-turistas-plaza-independencia-mendoza.webp
El sector turístico espera una buena afluencia de visitantes durante el invierno en Mendoza. Foto: Los Andes.

El sector turístico espera una buena afluencia de visitantes durante el invierno en Mendoza.

Foto: Los Andes.

Las regiones turísticas que hospedaron el mayor número de viajeros fueron Ciudad de Buenos Aires, con 281.511 personas hospedadas, y Patagonia, con 205.876.

Los destinos turísticos más visitados fueron: Mar del Plata (Buenos Aires), con 47.506; Puerto Iguazú (Litoral), con 43.923; San Carlos de Bariloche (Patagonia), con 41.147; Ciudad de Mendoza (Cuyo), con 39.560; Rosario (Litoral), con 37.065; y ciudad de Salta (Norte), con 33.269.

Elección de hoteles: Hoteles 4 y 5 estrellas lograron el podio

El 34,5% de las pernoctaciones se realizaron en Hoteles 4 y 5 estrellas; el 34,2%, en Hoteles 3 estrellas, apart y boutiques; el 16,1%, en Hoteles 1 y 2 estrellas; y el 15,2%, en establecimientos Parahoteleros.

Las pernoctaciones de viajeros residentes se registraron principalmente en Hoteles 3 estrellas, aparts y boutiques, con 35,4%; y en Hoteles 4 y 5 estrellas, con 28,4%; mientras que en las de viajeros no residentes se destacó la categoría Hoteles 4 y 5 estrellas, con 57,6%.

En Buenos Aires - Vain Boutique Hotel.jpg

La estadía promedio de los viajeros fue 2,1 noches, 6,6% menos que el mismo mes del año anterior. Los Hoteles 1 y 2 estrellas y los establecimientos Parahoteleros tuvieron la mayor estadía promedio, ambos con 2,3 noches.

La región turística que presentó la mayor estadía promedio fue Patagonia, con 2,6 noches; seguida por Buenos Aires, con 2,3 noches.

En junio, el 79,0% de las pernoctaciones en el país correspondieron a viajeros residentes, mientras que el 21,0% fueron de viajeros no residentes.

De dónde provienen los viajantes

Según la región de origen, el mayor número de pernoctaciones de viajeros residentes provino de quienes viajaron desde CABA y partidos del Gran Buenos Aires, con 28,6%. Para los no residentes, la mayor cantidad de pernoctaciones fue de viajeros provenientes de Mercosur, con 47,4%; seguidos por los de los países que componen el bloque “Resto de América”, con 27,5%; y los de Europa, con 10,4%.

Las plazas disponibles a nivel nacional sumaron 10,3 millones, 1,2% más que en junio de 2024; mientras que las ocupadas totalizaron 2,6 millones y disminuyeron 7,1% interanual. La tasa de ocupación de plazas fue de 24,9%.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Traslado del reactor que se hizo en Impsa para YPF. En la foto va por la lateral del Acceso Sur.

Tras 4 días parado, reanudarán el traslado del enorme reactor de YPF: qué calles y rutas estarán cortadas

Por Redacción Sociedad
Los diputados por Mendoza se dividieron en la votación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad.

Veto de Milei a la emergencia en discapacidad dividió a diputados de Mendoza: así votaron

Por Redacción Política
mendoza registra la caida mas pronunciada del pais en el sector de la metalmecanica

Mendoza registra la caída más pronunciada del país en el sector de la metalmecánica

Por Diana Chiani
La ministra Jimena Latorre presentó los avances energéticos de Mendoza durante la Argentina Energy Week en Buenos Aires.

Cumbre financiera en Mendoza: Jimena Latorre anuncia cuándo será el evento sobre minerales críticos

Por Redacción Economía