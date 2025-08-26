INTA: la Justicia falló a favor de ATE y dispuso una multa de $10 millones diarios al Gobierno

Este martes, la Justicia falló a favor de ATE ante una presentación contra los pases a disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En ese marco, dispuso una sanción económica de $10 millones diarios en caso de que el Gobierno no de marcha atrás con la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía.
Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de “coimeros y cabezas duras”.
Posteo de Rodolfo Aguiar sobre el fallo de la Justicia a favor de ATE
INTA, entre idas y venidas
La Justicia Federal había dictado una cautelar, el pasado miércoles, para dejar sin efecto el DNU 462/2025. La misma eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Aunque el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo. Esto fue considerado por ATE consideró como un accionar “al margen de la ley”.
INTA: la Justicia falló a favor de ATE
Hoy trascendió lo dispuesto por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns. Se trata de la sanción económica al Ejecutivo que “podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder”.
“¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!”, manifestó Aguiar desde sus redes. Y agregó que “a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”.