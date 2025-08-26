26 de agosto de 2025 - 19:31

INTA: la Justicia falló a favor de ATE y dispuso una multa de $10 millones diarios al Gobierno

La medida frena el pase a disponibilidad por parte de los empleados del organismo. En caso de que no cumpla, el Ejecutivo deberá pagar la millonaria multa diaria.

Abrazo Simbólico en la estación experimental de INTA La Consulta - San Carlos

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Este martes, la Justicia falló a favor de ATE ante una presentación contra los pases a disponibilidad del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En ese marco, dispuso una sanción económica de $10 millones diarios en caso de que el Gobierno no de marcha atrás con la Resolución 1240/2025 del Ministerio de Economía.

Al respecto, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró la medida y acusó a la administración libertaria de “coimeros y cabezas duras”.

Posteo de Rodolfo Aguiar sobre el fallo de la Justicia a favor de ATE
INTA, entre idas y venidas

La Justicia Federal había dictado una cautelar, el pasado miércoles, para dejar sin efecto el DNU 462/2025. La misma eliminaba la autarquía del INTA y lo ubicaba bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Aunque el DNU quedó sin efecto por el rechazo del Senado, el Ministerio de Economía, mediante la Resolución 1240/25, había dispuesto dejar en disponibilidad a 300 trabajadores del organismo. Esto fue considerado por ATE consideró como un accionar “al margen de la ley”.

INTA: la Justicia falló a favor de ATE
Hoy trascendió lo dispuesto por el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo de la jueza federal Martina Isabel Forns. Se trata de la sanción económica al Ejecutivo que “podrá ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste, si desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su poder”.

“¿En serio, presidente Javier Milei, van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado? ¡Me parece que ustedes además de coimeros, son bastante cabeza dura eh!”, manifestó Aguiar desde sus redes. Y agregó que “a pesar del sufrimiento que generan, me parece que después de tantos fallos judiciales, ya nos estamos acostumbrando a festejar”.

