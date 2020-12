Un video de Esteban Bullrich causó preocupación en las redes y él respondió: “Padezco de un trastorno nervioso”

Este martes se viralizó un video de la intervención del senador nacional Esteban Bullrich durante la audiencia por la Intervención Voluntaria del Embarazo que causó preocupación.

Sucede que al momento de hablar el legislador manifestó dificultad dando lugar a toda clase de especulaciones sobre su estado de salud. Debido a esto y a la catarata de tweet en referencia a su persona, Bullrich decidió usar sus redes sociales para llevar tranquilidad.

“Hoy se viralizó un video mío en sesión plenaria de comisiones del Senado que generó mucha preocupación. Antes que nada, quiero agradecer a todos los bienintencionados por los mensajes de apoyo que recibí, y quiero llevar tranquilidad porque mi salud está bien”, escribió en Twitter.

“El stress de este año, tremendo para todos, me afectó especialmente y me produjo disartria. La disartria es un trastorno nervioso que dificulta el uso de los músculos de la boca, la lengua y de las cuerdas vocales, por eso se me escucha hablar raro”, continuó en el mismo hilo.

Además, contó que ni bien aparecieron los síntomas que, según su relato datan de hace algunos meses, se realizó todos los chequeos médicos correspondientes y que los mismos “dieron bien”.

“El tratamiento que me recetaron es reposo, pero a pesar de las dificultades en el habla voy a cumplir mi labor como corresponde”, continuó. Por último, el senador aprovechó la oportunidad para alentar a las personas a que se hagan los controles de salud correspondientes ya que durante la cuarentena bajaron “considerablemente”.