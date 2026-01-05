Un municipio del Gran Mendoza congeló la incorporación de personal y adicionales salariales para el 2026

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , firmó el Decreto Municipal 1464, mediante el cual se dispuso el congelamiento de la planta de personal municipal durante todo el 2026 . La medida fue publicada en el Boletín Oficial y tendrá vigencia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del próximo año.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la decisión se enmarca en la necesidad de mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos corrientes del municipio , con el objetivo de garantizar la prestación de servicios públicos “con eficiencia y austeridad”.

En ese sentido, el decreto prohíbe todo incremento en la partida destinada al personal municipal, tanto por nuevas designaciones o contrataciones como por ajustes en la situación de revista del personal.

No obstante, se prevén excepciones para aquellas incorporaciones que el Departamento Ejecutivo considere imprescindibles para la prestación de los servicios esenciales.

Además del congelamiento de la planta, la norma establece que todos los adicionales salariales vigentes deberán contar con autorización previa del Departamento Ejecutivo municipal, con intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda. De este modo, se centraliza el control sobre este tipo de erogaciones.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez

Congelamiento a los adicionales

Otro de los puntos centrales del decreto es la suspensión del otorgamiento de nuevos adicionales por Mayor Dedicación y Función Crítica, que habían sido establecidos por el Decreto 124/2020. Esta suspensión regirá desde la entrada en vigencia de la nueva norma y también contempla excepciones para áreas consideradas esenciales, las cuales deberán ser definidas por el Ejecutivo municipal.

El decreto aclara que cualquier excepción a las limitaciones dispuestas deberá contar con autorización expresa del Departamento Ejecutivo y con la intervención de la Secretaría de Gestión Pública y Hacienda, lo que refuerza el esquema de control administrativo y presupuestario.

Desde el municipio se indicó que las medidas adoptadas apuntan a ordenar el gasto público en un contexto de restricción presupuestaria, sin afectar el funcionamiento de los servicios considerados prioritarios para la comunidad.

Finalmente, el artículo 6 del decreto establece que la normativa será comunicada a todas las Secretarías, Subsecretarías y al Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza, mientras que el artículo 7 dispone su publicación oficial y archivo en el Libro de Decretos.

